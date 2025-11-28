Vallov vyzývateľ Winkler: Bratislava sa alarmujúco zadlžuje, čudné praktiky pri tržnici a žalostne málo policajtov

BRATISLAVA - Je jedným z najvýraznejších vyzývateľov Matúša Valla v rámci kandidatúry na post primátora mesta Bratislava a okamžite rozbúril vody komunálnej politiky. Martin Winkler bol našim hosťom a v rozhovore prezradil, ako plánuje mesto odbremeniť od zadĺženia a odhalil aj ďalšie plány.
VIDEOROZHOVOR si môžete pozrieť TU:
Ako plánujete zredukovať dlh Bratislavy a vrátiť hlavné mesto k vyrovnanému rozpočtu?
- Dlh Bratislavy, za primátorovania pána Valla, narástol o viac ako 100 percent, o viac ako 100 miliónov eur, ale popritom narástli aj príjmy Bratislavy. Keď začínal, tak príjmy mesta boli niekde na úrovni 360 miliónov eur, dnes sme rozpočet na rok 2026 schválili vo výške 760 miliónov eur. Je teda vidieť, že príjem výrazne narástol a aj to je jeden zo spôsobov, ako zvyšovanie dlhu zastaviť.
Sú úvery najväčším zdrojom výdavkov mesta?
- Je samozrejmé, že dlh mesta narastá aj tým, že mesto si berie stále väčšie a väčšie úvery. Osobne si myslím, že by sme sa mali zakrývať takou perinou, na akú máme a nie na štýl socialistov, že 'keď nám to nevychádza, tak zoberieme ďalší úver'.
Vidieť to aj pri nákladoch na magistrát. Pri nástupe súčasného vedenia a pána Valla boli vo výške 25 miliónov, dnes je to 75 miliónov eur - trojnásobné. To vidieť aj v počte zamestnancov, kde ich narástlo tiež zhruba z 500 na 1 000, čo je 100-percentný nárast. Treba vedieť rozumne hospodáriť a potom sa ten dlh dá zastabilizovať.
Aké sú tam podľa vás ďalšie najproblematickejšie výdavky?
- Jedným z najväčších problémov je nafúknutý aparát mesta. Ten žerie obrovské množstvo peňazí. V tejto kategórii je na budúci rok je naplánovaný nárast na výdavky magistrátu 42 miliónov eur. Je to absurdný nárast. Poukazujem tiež na rôzne predražené zmluvy, pranieroval som aj nákup dodávok energií. V tomto prípade by mesto platilo o 2,8 milióna eur ročne viac, ako platí teraz po tom, čo som to začal pranierovať. Tých zmlúv, kde mesto platí príliš veľa je mnoho. Tam zas, kde má účtovať, je to príliš málo. Napríklad taká Stará tržnica, ktorá je prenajatá za jedno euro ročne. To je partia ľudí, ktorá má tú tržnicu prenajatú a sú to ľudia blízko pána Valla, je to občianske združenie, ktorého vzišiel pán primátor. Tak títo ľudia si účtujú len za dvojdňový prenájom 10-tisíc eur, čo je nepochopiteľné.
V rozhovore sa tiež dozviete:
- Ako plánuje Winkler navýšiť počet mestských policajtov v uliciach Bratislavy
- Ktorá mestská časť je z hľadiska parkovania najviac vyťažená a ako podporí klesajúci počet miest v rámci systému PAAS
- Čo bude stratégiou novej mestskej strany Dunaj a či pôjde s podporou iných strán alebo sólo