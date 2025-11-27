Šimečka pritvrdzuje, prezradil aj taktiku PS: O slovenskej krčme, spolupráci s Matovičom a chrapúnstve vlády

BRATISLAVA - Počas posledných dní predstavili odborníkov z vlastných radov, stretávajú sa s občanmi priamo v pohostinstvách a v krčmách a v prieskumoch sa niekoľko mesiacov umiestňujú na čele. Ide o Progresívne Slovensko a jej lídra
Na slovenské politické pomery vás v poslednom čase čoraz častejšie vidíme aj v pohostinstvách a podobných zariadeniach v rôznych kútoch Slovenska. Je ťažšie komunikovať ľuďom v týchto podnikoch politické či ekonomické myšlienky, ak si idú často tvrdohlavo za svojim?
- Myslím si, že je to ľahšie, ako na formálnych stretnutiach. Chcem tu aj dodať, že pre mňa je krčma celkom prirodzený priestor. To nie je nič nové alebo špeciálne. Dôležité je uvedomiť si aj to, že nie je volebná kampaň. My nechodíme teraz po Slovensku, aby sme naháňali hlasy, aby sme sľubovali, pretože do volieb sú ešte dva roky. My sa predovšetkým chodíme rozprávať s voličmi a nacítiť to, čo ich trápi.
Ktorá z tém v tomto prostredí voličov akútne rezonovala?
- Sú to ekonomické otázky v zmysle daní, odvodov, drahoty, to ľudí nesmierne trápi. Počas tých dvoch rokov poslednej vlády Roberta Fica zažili niekoľko vĺn zdražovania a jednak aj ožobračovania na ich čistej mzde. To je tá slávna konsolidácia, ktorá ľudí oberá o peniaze a zároveň všetko zdražuje. To je určite veľká téma. Druhou veľkou témou je stav cestnej infraštruktúry. Najmä v niektorých regiónoch Slovenska. Teraz sme boli napríklad na juhu, tam je peklo, nehovoriac o východe Slovenska, na Zemplíne sme strávili týždeň, kde v zásade vzdialenosť, ktorú by ste mali prejsť za polhodinu, tak idete ňou dva a pol hodiny, pretože je v prevádzke kamiónová doprava, rozbité cesty a tak ďalej.
Ide o stav, ktorý sa neriešil posledné desiatky rokov a pätnásť z nich vládla Ficova vláda. Boli na to eurofondy, boli na to verejné investície. Ľudia vidia, že sa to nikam nepohlo. Potom sú tu aj citlivé otázky, a to je určite aj geopolitika, zahraničná politika, aj sa nás samozrejme pýtajú, ktoré súvisia s liberálnym presvedčením a otázkami rovnosti a ľudských práv. Zároveň je to aj pre nás dobrý priestor tieto témy komunikovať a že nejde o nebezpečné ideológie.
Ako pozeráte na novú stratégiu vládnej koalície, ktorá sa rozhodla zrušiť, respektíve nahradiť Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO)? Je to niečo, čo viete v prípadnej budúcej koalícii vrátiť späť do pôvodnych koľají?
- Je to čisté chrapúnstvo. Máme tu nezávislý úrad, ktorý, ak sa nemýlim, zriadila ešte Ficova vláda a má svoj zmysel, dobre funguje a je na ochranu oznamovateľov korupcie alebo ľudí, "whistleblowerov", ktorí vidia nejakú nekalú trestnú činnosť. Aby boli chránení, tak sa mohli na tento úrad obrátiť.
Neexistuje jediný objektívny dôvod, prečo by ho mali rušiť alebo nahradzovať iným. Je tu iba jeden dôvod, a to je ten, že sa to nepáči pánovi Šutajovi Eštokovi, ktorý je v spore s týmto úradom. Niekoľko tých sporov prehral a teraz sa potrebuje pomstiť. Nie je to nič iné, iba arogancia tejto vlády, ktorá keď sa jej nepáči nejaká nezávislá inštitúcia, tak ju proste zruší ... zdemoluje a zdeštruuje. Ja sa obávam, že tam budú aj problémy pokiaľ ide o súlad s európskym právom, lebo to aj vieme z minulých rozhodnutí Európskej komisie, no zároveň je to v neprospech tých, ktorí sa neboja oznamovať korupciu, a naopak, je to v prospech tých, ktorí ju páchajú.
Ak sa zmení garnitúra, dá sa to vrátiť naspäť. Verím, že sa zmení. Ale je to ďalší príklad toho, ako táto vláda absolútne bezdôvodne často len tak z pomsty deštruuje inštitúcie, ktoré fungujú a ktoré sú tu pre občanov, iba preto, že sú nezávislé.
