Ani jedno euro z programu Obnov dom neprepadne: Ďalších viac ako 1 300 domácností môže podľa Tarabu začať s obnovou svojich domov

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba rozhodol o navýšení alokácie v 6. štandardnej výzve programu Obnov dom z doterajších 107,54 milióna eur na 133,55 milióna eur. Vďaka tomu budú môcť obnoviť svoje domy z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti SR všetci žiadatelia, ktorí splnili podmienky 6. štandardnej výzvy, no doteraz boli zaradení len v tzv. zásobníku projektov.
„Týmto rozhodnutím garantujeme, že ani jedno euro z programu Obnov dom nepríde nazmar. Všetky nevyužité financie, ktoré vznikajú pri projektoch s nižšou úsporou primárnej energie ako 60 %, pôjdu na podporu obnovy ďalších rodinných domov, ktorých majitelia sa zapojili do 6. výzvy a splnili podmienky. Výsledkom je, že dofinancujeme aj tých žiadateľov, ktorí čakali v zásobníku. Postupne im budú odoslané zmluvy a ešte v tejto stavebnej sezóne môžu začať s obnovou domov,“ zdôraznil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.
Generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Juraj Moravčík vysvetlil, že cieľom enviroagentúry pod jeho vedením bolo nastaviť systém tak, aby žiadatelia nemuseli súťažiť v tzv. „rýchlych prstoch“ a zabezpečiť priebežné dofinancovanie 6. výzvy. „Vďaka tomu uspokojíme všetkých žiadateľov, ktorí splnili podmienky. V najbližších týždňoch začne SAŽP postupne rozposielať návrhy zmlúv ďalším 1 367 majiteľom rodinných domov, ktorí boli doposiaľ len v zásobníku. Obnovu rodinných domov však musia ukončiť do konca marca 2026,“ potvrdil Juraj Moravčík.
Program Obnov dom sa stal jedným z najúspešnejších projektov v Pláne obnovy a odolnosti SR. Domácnostiam už bolo preplatených viac ako 234 miliónov eur na rekonštrukciu a zateplenie vyše 15 tisíc rodinných domov po celom Slovensku. „Dopyt po zatepľovaní a obnove rodinných domov neustále rastie. Hľadáme preto možnosti, ako v ďalších rokoch pokryť ešte väčší počet domácností, najmä s ohľadom na rastúce ceny energií. Prioritou envirorezortu je, aby sa pomoc dostala najmä k domácnostiam ohrozených energetickou chudobou,“ dodal Taraba.