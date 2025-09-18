Tarabov prípad s balíkom na ministerstve naberá na obrátkach: Smrtiaci odkaz od kuriéra a trestné stíhanie!

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Tomáš Taraba uprostred týždňa s verejnosťou zdieľal znepokojivý prípad ohľadom donášky obeda. Kuriér zamestnancovi ministerstva nechal smrteľný odkaz pre samotného šéfa rezortu. Prípadom sa už zaoberá polícia a začala trestné stíhanie.
Prípad šokujúceho odkazu na balíku s obedom zdieľal Taraba na sociálnej sieti v stredu 17. septembra. Jeden zo zamestnancov si objednal obed kuriérskou spoločnosťou Bolt Food. Keď však kuriér dorazil, evidentne adresu dobre poznal a na balíku sa objavilo aj čosi viac. #zabitarabuzachranisles - písalo sa na papierovom donáškovom balíku s jedlom.
Zamestnanci ministerstva sú v ŠOKU: Donáška jedla a vyhrážky SMRŤOU pre Tarabu, roznášková spoločnosť reaguje!
Podľa televízie Markíza sa o prípad začala zaujímať polícia. Orgány zákona majú už voči kuriérovi viesť trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania.
Páchateľ podľa Tarabovho statusu doručil ako kuriér spoločnosti Bolt Food Slovensko objednávku na ministerstvo v čase o 11:20 hodine. Zachytili ho pritom aj bezpečnostné kamery. Ešte v priestoroch obchodného centra OC Nivy však fixou napísal na balík daný odkaz.
Bolt sa ešte v stredu ospravedlnil a kuriéra zablokoval
Spoločnosť Bolt Food pre slovenský región sa ešte v priebehu stredy 17. septembra ospravedlnila verejnosti a cez generálneho manažéra Jakuba Mošku ubezpečili, že s kuriérom rozviazali pomer.
"Predovšetkým by sme sa chceli úprimne ospravedlniť zákazníkovi, ktorého sa poznámka pri doručení dotkla, ako aj všetkým ostatným, ktorých sa to mohlo týkať. Zároveň zasielame oficiálne ospravedlnenie Ministerstvu životného prostredia a sme plne pripravení spolupracovať s príslušnými orgánmi v prípade, že sa na nás obrátia. Pre takéto konanie nie je na platforme Bolt miesto a máme voči nemu nulovú toleranciu. Túto záležitosť berieme mimoriadne vážne a už ju dôkladne preverujeme so všetkými zúčastnenými stranami. Partnerský kuriér bol na platforme dočasne pozastavený. V prípade potvrdenia jeho zodpovednosti za túto situáciu môže dôjsť aj k trvalému zablokovaniu na platforme, keďže bezpečnosť našich zákazníkov je pre nás najvyššou prioritou. Radi by sme dodali, že ide o ojedinelý a bezprecedentný prípad," zareagoval Moško.