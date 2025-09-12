Piatok12. september 2025, meniny má Mária, Mia, zajtra Ctibor, Tobiáš, Tobias

Minister životného prostredia Tomáš Taraba odovzdal pod Levickým hradom zelené parkovisko

Tomáš Taraba
Tomáš Taraba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
LEVICE - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba odovzdal do užívania projekt modernej obnovy parkoviska pod Levickým hradom s prvkami zelenej infraštruktúry, ktorý ochráni verejný majetok, zdravie obyvateľov a vyrieši problém prebytku a nedostatku dažďovej vody regulovaným zberom.

„Parkoviská, ale aj iné verejné plochy sú ideálnym miestom, kde je potrebné zakomponovať zeleň. Znižuje to teplotu v mestách, zlepšuje mikroklímu a treba si priznať, že v tejto oblasti je pred slovenskými mestami ešte kus práce. Som rád, že na ministerstve sme od môjho nástupu spravili zo zelených miest jednu z našich priorít," podčiarkol Taraba.

 

NOVÉ PARKOVISKO OPROTI SYNAGÓGE OTVORENÉ Prestrihnutím pásky nové parkovisko slávnostne otvoril primátor mesta Ján Krtík...

Posted by Mesto Levice on Friday, September 12, 2025

Mesto Levice získalo na projekt dotáciu vyše 149-tisíc eur z Programu Slovensko. Samospráva uzatvorila zmluvu s Ministerstvom životného prostredia SR v decembri 2024. „Nesmierne ma teší, že za 9 mesiacov sme dokázali projekt zrealizovať aj vďaka ústretovému a otvorenému prístupu rezortu životného prostredia, vďaka čomu sme vyriešili nielen vlhnutie hradného múru Levického hradu, ale taktiež vznikla nová prístupová komunikácia a parkovisko,“ dodal primátor Levíc Ján Krtík.

Práve vlhnutie hradného múru vytváralo v minulosti mláky, ktoré v zime zamŕzali, vznikali nebezpečné ľadové plochy, výtlky a zvyšovalo sa riziko úrazov. Parkovisko aj konštrukcia krytu vozovky je riešená z mlátového povrchu, vďaka čomu bude dažďová voda vsakovať cez jednotlivé štrkové vrstvy až do podložia. Dažďové vody rovnako nebudú viac zaťažovať miestnu kanalizáciu.

