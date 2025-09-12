Minister životného prostredia Tomáš Taraba odovzdal pod Levickým hradom zelené parkovisko

LEVICE - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba odovzdal do užívania projekt modernej obnovy parkoviska pod Levickým hradom s prvkami zelenej infraštruktúry, ktorý ochráni verejný majetok, zdravie obyvateľov a vyrieši problém prebytku a nedostatku dažďovej vody regulovaným zberom.
„Parkoviská, ale aj iné verejné plochy sú ideálnym miestom, kde je potrebné zakomponovať zeleň. Znižuje to teplotu v mestách, zlepšuje mikroklímu a treba si priznať, že v tejto oblasti je pred slovenskými mestami ešte kus práce. Som rád, že na ministerstve sme od môjho nástupu spravili zo zelených miest jednu z našich priorít," podčiarkol Taraba.
Mesto Levice získalo na projekt dotáciu vyše 149-tisíc eur z Programu Slovensko. Samospráva uzatvorila zmluvu s Ministerstvom životného prostredia SR v decembri 2024. „Nesmierne ma teší, že za 9 mesiacov sme dokázali projekt zrealizovať aj vďaka ústretovému a otvorenému prístupu rezortu životného prostredia, vďaka čomu sme vyriešili nielen vlhnutie hradného múru Levického hradu, ale taktiež vznikla nová prístupová komunikácia a parkovisko,“ dodal primátor Levíc Ján Krtík.
Práve vlhnutie hradného múru vytváralo v minulosti mláky, ktoré v zime zamŕzali, vznikali nebezpečné ľadové plochy, výtlky a zvyšovalo sa riziko úrazov. Parkovisko aj konštrukcia krytu vozovky je riešená z mlátového povrchu, vďaka čomu bude dažďová voda vsakovať cez jednotlivé štrkové vrstvy až do podložia. Dažďové vody rovnako nebudú viac zaťažovať miestnu kanalizáciu.