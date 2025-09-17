Streda17. september 2025, meniny má Olympia, Melisa, zajtra Eugénia

Zamestnanci ministerstva sú v ŠOKU: Donáška jedla a vyhrážky SMRŤOU pre Tarabu, roznášková spoločnosť reaguje!

Zamestnanci envirorezortu inkasovali vyhrážky smrťou formou donášky jedla.
Zamestnanci envirorezortu inkasovali vyhrážky smrťou formou donášky jedla. (Zdroj: Facebook/Tomáš Taraba • SNS - ŽIVOT NS)
BRATISLAVA - Vypätá atmosféra v spoločnosti sa dá priam krájať. Najviac sa zrejme kulminuje v hlavnom meste Slovenska, kde sídlia aj jednotlivé ministerstvá. Ich pracovníci však prichádzajú do styku s nebezpečným fenoménom vyhrážok. O všetkom prehovoril minister Tomáš Taraba.

Bol to práve Tomáš Taraba, ktorý ako minister medializuje prípad nebezpečných vyhrážok smrťou, ktoré už nechávajú na obaloch od obedov aj samotné spoločnosti či kuriéri, ktorí donášku doručujú. Na jednej z takýchto papierových tašiek bol hashtag #zabitarabuzachranisles. Minister ihneď spozornel, hoci zásielka obeda nešla priamo jemu.

Po niekoľkých hodinách po incidente na celú kauzu reagoval Jakub Moško, generálny manažér spoločnosti Bolt Food pre Slovensko. "Predovšetkým by sme sa chceli úprimne ospravedlniť zákazníkovi, ktorého sa poznámka pri doručení dotkla, ako aj všetkým ostatným, ktorých sa to mohlo týkať. Zároveň zasielame oficiálne ospravedlnenie Ministerstvu životného prostredia a sme plne pripravení spolupracovať s príslušnými orgánmi v prípade, že sa na nás obrátia. Pre takéto konanie nie je na platforme Bolt miesto a máme voči nemu nulovú toleranciu. Túto záležitosť berieme mimoriadne vážne a už ju dôkladne preverujeme so všetkými zúčastnenými stranami. Partnerský kuriér bol na platforme dočasne pozastavený. V prípade potvrdenia jeho zodpovednosti za túto situáciu môže dôjsť aj k trvalému zablokovaniu na platforme, keďže bezpečnosť našich zákazníkov je pre nás najvyššou prioritou. Radi by sme dodali, že ide o ojedinelý a bezprecedentný prípad," reagoval Moško na otázky portálu Topky.sk.

 

Taraba dokonca uverejnil záber z bezpečnostného kamerového systému ministerstva, ktorý kuriéra zachytil.

Kuriér sa vraj s balíčkom ešte odfotil pred ministerstvom a kamerami

"Dnes si zamestnanec na ministerstve životného prostredia objednal jedlo a spoločnosť Bolt mu ho doručila aj s výzvou na moje zabitie. Slušnočlovek pracujúci pre Bolt sa ešte s týmto na moje zabitie stihol odfotiť pred ministerstvom a aby sme si nemysleli, že má vysoké IQ, urobil to rovno pred kamerami," napísal znepokojený Taraba o kuríerovi, ktorý jedlo priniesol.

Ľudia v komentárovej sekcii sa medzitým už vo veľkom búria a volajú po podaní trestného oznámenia či dokonca po samotnom uzavretí spoločnosti Bolt.

Spoločnosť Bolt sme ohľadom tohto incidentu požiadali o stanovisko.

