Taraba oznámil historický míľnik: V predstihu zlikvidoval toxický odpad v Strážskom

BRATISLAVA - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba oznámil historický míľnik – 150 ton toxického odpadu na Zemplíne je minulosťou. Z areálu Chemka Strážske odišiel posledný kamión s odpadom obsahujúcim PCB látky, čim sa ukončila prvá etapa sanácie jednej z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku.
Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu envirorezort doručuje skutočnú pomoc, chráni zdravie a životy desaťtisícov ohrozených ľudí žijúcich v blízkom okolí niekdajšieho chemického závodu v Strážskom. „Takmer po polstoročí sme nadobro zbavili Zemplínčanov jednej časti toxického odpadu. Rovnako s odborníkmi pripravujeme komplexné riešenie pre ďalšie lokality s chemickým znečistením. Za nás hovoria činy a nie fotky s toxickým odpadom, ku ktorému sa prišiel odfotiť každý minister, ale nakoniec sa nikdy nič zásadné neudialo,“ zdôraznil Taraba.
Odpad za prísnych bezpečnostných podmienok
Odpad zo Strážskeho previezli v kamiónoch za prísnych bezpečnostných podmienok do špecializovaného zariadenia vo Viedni, kde bol odborne a ekologicky zneškodnený. Výkonný riaditeľ spoločnosti Detox Daniel Studený, ktorá realizovala prvú etapu dodal, že odpad bol homogenizovaný a prevážaný v hermeticky uzatvorených sudoch. „Tieto sudy boli v zariadení zneškodnené spolu so svojím obsahom. Kovové kontajnery, v ktorých sa toxický odpad pôvodne nachádzal, prechádzajú dôslednou dekontamináciou v špecializovanom zariadení. Areál, kde bol odpad uložený, bol vyprataný, vyčistený spolu s odberom vzoriek prípadného znečistenia pracovnej plochy,“ vysvetlil Studený.
Prvú etapu realizoval envirorezort v zmysle verejnej súťaže, ktorá bola výsledkom aktívnej a otvorenej spolupráce s rezortom vnútra. „Chcem poďakovať rezortným kolegom a všetkým záchranným zložkám za ich profesionalitu a nasadenie pri vykonávaní správy a manipulácii s nebezpečnými látkami aj ďalšími mimoriadne náročnými prácami. Rovnako ma teší, že sme prvú etapu likvidácie zrealizovali bez akýchkoľvek komplikácií v predstihu,“ podčiarkol šéf envirorezortu.
Zdôrazňuje, že je potrebné vybudovať základnú infraštruktúru na spracovanie odpadov
Tarabov rezort aktívne pracuje na druhej etape sanácie nebezpečných odpadov v objekte Tepláreň v areáli Chemko Strážske. Ešte do konca roka chce envirorezort vyhlásiť verejnú súťaž na zneškodnenie približne 5 000 sudov s nebezpečným odpadom s obsahom PCB. Rovnako tak pokračujú práce na príprave projektu geologického prieskumu lokality Chemko Strážske.
Šéf envirorezortu zároveň opakovane zdôrazňuje, že Slovensko potrebuje vybudovať základnú infraštruktúru s kapacitami na spracovanie odpadov a tiež nebezpečného odpadu, ak chce systémovo a bezpečne likvidovať environmentálne záťaže. „Je to vizitka všetkých environmentalistov, ktorí sa za tento stav zasadili, a prečo dnes tento odpad musíme vyvážať do Rakúska či iných krajín na zneškodnenie. Je záujmom Slovenska čo najrýchlejšie dostavať spracovateľské kapacity. Neviem si prestaviť, aký krik by spustili environmentalisti a opoziční politici, ak by sme tieto PCB látky spaľovali v Bratislave a nie vo Viedni. Je to len vizitka neodbornej debaty, ktorá sa na Slovensku roky pestuje,” uzavrel Taraba.