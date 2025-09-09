Búrky vyčíňali: FOTO Zaplavené ulice, polámané stromy, záhrady zasypali KRÚPY! Búrlivo má byť aj dnes

BRATISLAVA - Slovensko v pondelok zasiahli dve vlny silných búrok, ktoré spôsobili rozsiahle škody v mnohých regiónoch. Zaplavené ulice v Rimavskej Sobote, polámané stromy v Košiciach a krúpy veľké až 6 cm v okolí Martina sú len niektoré z následkov extrémneho počasia. Búrky sa majú na našom území vyskytovať aj v utorok.
V pondelok sa cez územie Slovenska prehnali dve vlny búrok. Prvá prišla už v ranných hodinách, najviac postihla Rimavskú Sobotu a priniesla predovšetkým silný lejak. V Rimavskej Sobote napršalo viac ako 55 mm zrážok, po čom zostala zaplavená Ulica Ľ. Svobodu. Cesta pod vodou bola aj na Čerenčianskej ulici.
Druhá vlna priniesla na východe krúpy aj prívalové dažde
Druhá vlna búrok prišla v popoludňajších hodinách. V Košiciach búrka lámala stromy a spôsobila škody. Informovala o tom stránka Meteo Východ na sociálnej sieti. Okrem silného vetra sa objavili aj krúpy s veľkosťou do jedného centimetra. Búrky sprevádzali aj prívalové zrážky, ktoré priniesli plošné úhrny do 20 mm. V Štóse spadlo 44 mm a Ždaňa eviduje 30 mm.
Búrka udrela aj v Prešove, priniesla intenzívny dážď aj krúpy.
Aj Bardejovom sa prehnala búrka, ktorá na Fučíkovej ulici vyvalila strom. Na mieste zasahovali hasiči, situáciu riešil aj primátor mesta.
V martinskom okrese vytápalo pivnice a garáž
Martinskí hasiči zasahovali v noci z pondelka (8. 9.) na utorok v obciach Benice a Bystrička (okres Martin) pri odčerpávaní vody z pivníc rodinných domov po intenzívnej búrke. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
"V obci Benice voda zaplavila pivničné priestory šiestich rodinných domov, pričom výška vody v garáži jedného z domov dosahovala 220 centimetrov. Na odčerpanie vody hasiči použili veľkokapacitné čerpadlo a dve ponorné čerpadlá," priblížilo krajské riaditeľstvo. V obci Bystrička voda pritekajúca z poľa zaplavila štyri rodinné domy, z ktorých vodu odčerpávali hasiči plávajúcim čerpadlom. Profesionálnym hasičom pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Beníc a Bystričky. Na stanici Kláštor pod Znievom spadlo až 77, 6 mm zrážok.
V obci Slovany v okrese Martin padali v utorok do rána krúpy, niektoré boli veľké až 6 centimetrov. Celé záhrady i cesty ostali pokryté bielou vrstvou ľadu. Podobná situácia nastala aj v Klačne, kde rovnako padali krúpy.
Búrky sa vyskytujú aj v utorok
Podľa údajov bleskovej detekcie udrelo na našom území počas pondelka takmer cez 14-tisíc bleskov, čo je na september výrazne nadpriemerné číslo. Informuje o tom iMeteo.sk s tým, že s búrkami treba počítať aj v utorok. Už ráno sa vyskytli búrky v okolí Sniny a Sobraniec a prehánky ako pozostatok oblačnosti z noci sa nachádzali v okolí Prešova a severne od Revúcej. Menšie prehánky môžu zasiahnuť dnes celú východnú polovicu Slovenska. Najintenzívnejšie búrky sa však v utorok očakávajú hlavne vo východnej polovici Prešovského a Košického kraja. Objaviť sa môžu aj na ostatnom území východu, tie však majú byť menej intenzívne.
Predpokladá sa, že búrky dnes prinesú hlavne prechodne zosilnený vietor, ktorý aj v pondelok narobil poriadne škody. Spadnúť môžu ďalšie desiatky milimetrov zrážok, čo môže skomplikovať situáciu hlavne oblastiam, kde včera výdatne napršalo.