Extrémne počasie v Poľsku! Neďaleko našich hraníc hlásili tornádo, jav zachytili na VIDEO

KRAKOV - V pondelok sa na juhu Poľska vyskytli silné búrky, intenzívne dažde, krupobitie a dokonca aj tornádo. Do 20:00 h hasiči v celej krajine prijali takmer 400 hlásení súvisiacich so silným vetrom a prívalovými dažďami. Predpoveď na ďalšie dni tiež nie je priaznivá.
Obyvatelia Sliezska, Malopoľska a Dolného Sliezska dostali na mobilné telefóny varovania RCB (systém na informovanie ľudí o hrozbách, pozn. red). Výstrahu druhého stupňa vydal aj Inštitút meteorológie a vodného hospodárstva. Viaceré supercelárne búrky priniesli veľké krúpy a vyskytol sa aj jav pripomínajúci tornádo, informuje poľský portál rmf24.
Živel sa prehnal cez obec Marklowice neďaleko mesta Wodzisław Śląski a vytvoril pozemné tornádo. Išlo o veterný vír tzv. landspout, prudký jav, ktorý je však slabší ako typické tornádo a tvorí sa od zeme. Ide o typ tornáda, ktoré sa tvorí z rýchlo rastúceho kopovitého oblaku bez rotujúceho stúpajúceho prúdu alebo mezocyklónu.
"Pozorujeme početné supercely, ktoré generujú predovšetkým veľké krúpy. Podľa najnovších informácií jedna z nich spôsobila aj tornádo, ktoré bolo viditeľné z Marklowic v Sliezskom vojvodstve," napísali poľskí lovci búrok na sieti X. Vyčíňanie počasia spôsobilo škody.
Hasiči mali takmer 400 hlásení, v pohotovosti sú aj vojaci
Do 20:00 h v pondelok hasiči v celej krajine prijali 388 hlásení súvisiacich so silným vetrom a prívalovými dažďami, informovala hovorkyňa ministerstva vnútra Karolina Gałecka. Najviac hlásení prišlo z Malopoľska (236), Sliezska (79) a Mazovska (13). Karolina Gałecka tiež vyzvala na opatrnosť a sledovanie aktuálnych meteorologických výstrah.
Vicepremiér a minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz oznámil na platforme X, že "v súvislosti s predpovedanými silnými zrážkami a možným zhoršením počasia v Poľsku, najmä v Malopoľskom vojvodstve, zostanú vojaci 11. malopoľskej brigády teritoriálnej obrany v skrátenom čase pohotovosti". "Podobne je to v 10 ďalších vojvodstvách. Vojaci sú pripravení podporiť miestne samosprávy pri odstraňovaní následkov nepriaznivých poveternostných javov," dodal.
Meteorológovia zdôrazňujú, že poveternostná situácia v regióne zostáva nebezpečná. V utorok sa búrková aktivita obmedzí na východnú časť krajiny a južné oblasti. Javy budú väčšinou rozptýlené a slabé, navyše krátkodobé. Budú s nimi spojené najmä preháňky intenzívneho dažďa, miestami malé krúpy a atmosférické výboje. Je možný vznik sporadických lievikovitých mrakov. Búrky môžu taktiež priniesť silné nárazy vetra.