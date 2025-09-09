Záplavy v Beniciach a Bystričke: Voda zaplavila pivnice a domy, potrebný bol zásah hasičov

BYSTRIČKA - Martinskí hasiči zasahovali v noci z pondelka (8. 9.) na utorok v obciach Benice a Bystrička (okres Martin) pri odčerpávaní vody z pivníc rodinných domov po intenzívnej búrke. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
„V obci Benice voda zaplavila pivničné priestory šiestich rodinných domov, pričom výška vody v garáži jedného z domov dosahovala 220 centimetrov. Na odčerpanie vody hasiči použili veľkokapacitné čerpadlo a dve ponorné čerpadlá,“ priblížilo krajské riaditeľstvo.
V obci Bystrička voda pritekajúca z poľa zaplavila štyri rodinné domy, z ktorých vodu odčerpávali hasiči plávajúcim čerpadlom. Profesionálnym hasičom pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Beníc a Bystričky.