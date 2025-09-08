Silný vietor, lejak aj krúpy: Meteorológovia varujú pred búrkami a prívalovými povodňami

BRATISLAVA - Na niektorých miestach Slovenska sú naďalej vyhlásené hydrologické výstrahy pred prívalovými povodňami aj meteorologické výstrahy pred búrkami. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstrahy prvého stupňa pred búrkami platia do 23.00 h pre celý Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj, ako aj pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Prievidza a Púchov. Búrky môže podľa meteorológov sprevádzať silný vietor s rýchlosťou v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu. Búrky môžu byť tiež spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu a s krúpami.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ varovali meteorológovia.
Okrem toho sú v platnosti v okresoch Košice okolie, Gelnica, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina, Liptovský Mikuláš a Námestovo aj hydrologické výstrahy prvého stupňa pred prívalovými povodňami.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ uviedol ústav.