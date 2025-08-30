Do Prezidentského paláca prišlo na DOD takmer 10-tisíc návštevníkov

Prezident Peter Pellegrini sa fotí s návštevníkmi počas Dňa otvorených dverí v Prezidentskom paláci v Bratislave. (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
BRATISLAVA - Do Prezidentského paláca prišlo na sobotný deň otvorených dverí (DOD) takmer 10.000 návštevníkov. Ide o jednu z historicky najvyšších účastí tohto podujatia. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta SR.
DOD oficiálne otvoril prezident SR Peter Pellegrini na prednom nádvorí Prezidentského paláca. Stretol sa aj s návštevníkmi. V interiéri paláca si návštevníci mohli pozrieť reprezentačné priestory, ale aj všetky druhy a triedy štátnych vyznamenaní či štátnu pečať SR. V sídle hlavy štátu sa tiež konal program, na ktorom spolupracovali viaceré organizácie a inštitúcie.
VIDEO
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)