Hovorkyňa Bieleho domu to PREPÍSKLA, na adresu prezidenta Trumpa nešetrila superlatívmi! Verejnosť jej slová VYVRACIA

WASHINGTON – Prezident USA Donald Trump síce neobhájil svoj úrad, ale napriek tomu sa po piatich rokoch opäť vrátil do Bieleho domu. S jeho súčasným počínaním a krokmi, ktorými sa uberajú USA, nesúhlasí mnoho ľudí. Dôkazom toho je aj reakcia na až prehnaný opis Trumpa od jeho hovorkyne. Široká verejnosť to ihneď začala riešiť na sociálnych sieťach.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová sa stala terčom kritiky po tom, ako na sociálne siete uverejnila príspevok na adresu prezidenta USA. Podľa širokej verejnosti ide o až prehnane pozitívny opis.
"Prezident Trump je najtransparentnejší a najprístupnejší prezident v histórii USA!" Odkazovala tak na tlačovú konferenciu v Bielom dome, ktorá sa konala začiatkom tohto týždňa.
Prezident USA pred zrakmi novinárov podpísal v Oválnej pracovni zákon, ktorý zakazuje pálenie vlajok. Okrem toho sa na tento zločin nebude vzťahovať možnosť kaucie. Za dokázanie viny bude hroziť páchateľovi až rok väzenia.
"Po celej krajine pália vlajky…Konali tak pre veľmi chabé postihy...Sami to nazývajú slobodou prejavu...Keď pálite americkú vlajku, podnecujete tým nepokoje...Keď zapálite vlajku, na rok skončíte v base."
Problém s transparentnosťou
Široka verejnosť na sociálnych sieťach nesúhlasí najmä s opisom Trumpa ako transparentného politika. Hovorkyne Leavittovej oponuje, že prezident napríklad do tejto chvíle ešte nezverejnil spisy zosnulého sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, pričom jeho ľudia a zamestnanci to už niekoľkokrát prisľúbili.
O transparentnosti by sa dalo pochybovať aj pri nezverejnení daňového priznania, alebo aktuálnych záznamov o Trumpovom zdravotnom stave. V súčasnej dobe sa vo veľkom rozoberá škvrna divnej farby na jeho ruke, ktorú sa už niekoľkokrát snažil zakryť.