Danko sa pustil do Pellegriniho: Prezident si brúsi zuby na vilu, ktorú mal užívať Raši, TAKTO teraz vyzerá!

BRATISLAVA - Medzi predsedom koaličnej SNS Andrejom Dankom a čestným predsedom koaličného Hlasu a prezidentom Petrom Pellegrinim panuje už dlhšiu dobu napätá atmosféra. Dvojica si nevie prísť na meno pre viaceré animozity a jeden druhému vytkýnajú viaceré prešľapy. Najnovšie sa Danko pustil do hlavy štátu preto, že sa má vraj chystať nasťahovať do čerstvo zrekonštruovanej vily na Gorazdovej ulici v Bratislave, ktorú pritom ani zákonne nemá obývať on, ale šéf parlamentu Richard Raši. Predseda parlamentu sa už na jar vyjadril, že nemá v pláne sa do nej nasťahovať.
Konflikt medzi Dankom a Pellegrinim analyzoval portál Aktuality.sk. Danko začal svoje útoky na prezidenta stupňovať aj v kontexte záchrankového tendra, ktorý napokon musel Kamil Šaško (Hlas-SD) ako minister zdravotníctva zrušiť. Ešte predtým sa z Pellegriniho "vysmieval", že sa chodí na Turecký vrh "hrať na vojačika". Pellegrini ho potom sám pozval, aby sa podobného kurzu zúčastnil.
Ochranka, o ktorej mohla Čaputová iba snívať a luxusná vila
Danko svoju kritiku najnovšie namieril na Pellegriniho v tom kontexte, že vraj požíva takú ochranku, o ktorej jeho predchodkyňa Zuzana Čaputová mohla vraj iba snívať. To však nie je všetko. Danko spomína aj luxusné sídlo na Gorazdovej ulici v Bratislave, o ktorom sme už informovali na jar. V tom čase už predseda parlamentu Richard Raši, napriek prebiehajúcej rekonštrukcii tvrdil, že sa tam nenasťahuje. Podľa Danka by to však mohol byť práve Pellegrini, ktorý si "brúsi zuby" na túto vilu.
Štát do rekonštrukcie tejto nehnuteľnosti vrazil milióny eur a je treba povedať, že práce od marca, kedy sme objekt navštívili, už značne postúpili.
"Nemôžem byť ticho, keď si Peter Pellegrini presadí dvojnásobné zdvihnutie rozpočtu pre kanceláriu prezidenta a on si to presadil o 40 percent minulý rok. Keď mu potichu pripravujú vilu predsedu parlamentu a rekonštruujú ju a národ sa tvári, že bohvie, kto tam bude bývať," vyhlásil Danko v dezinformačnom médiu Infovojna s tým, že vraj už "nebude držať hubu".
Prezidenta útoky Danka mrzia
Netrvalo dlho a kancelária prezidenta cez hovorkyňu Patríciu Medveď Macíkovú na útoky Danka zaregovala. "Pána prezidenta mrzí, že si predseda SNS nepochopiteľne zvolil za terč svojich útokov hlavu štátu a neváha pri tom zavádzať či priamo klamať. Pán prezident žiadne sťahovanie nechystá," napísala v reakcii hovorkyňa Petra Pellegriniho.