Varovanie expertov: Trumpove kroky môžu priniesť POHROMU pre ekonomiku USA! V ohrození sú aj domácnosti

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump vyvolal svojimi krokmi zo začiatku týždňa nepokoje v ekonomickom sektore. Ako prvý americký v dejinách sa rozhodol odvolať členku rady guvernérov Federálneho rezervného systému (FED), teda centrálnej banky USA. Podľa analytikov tým dal jasne najavo svoje ďalšie kroky. Takýto postup môže ale spustiť časovanú bombu.
Financie amerických domácností môžu byť v ohrození. Prezident USA Donald Trump sa v pondelok 25. augusta rozhodol odvolať guvernérku centrálnej banky USA (Federálny rezervný systém – FED) Lisu Cookovú, ktorá čelí obvineniu z hypotekárneho podvodu. Informuje o tom NBC News s tým, že tieto kroky podkopali nezávislosť inštitúcie.
Na Cookovú bolo podané trestné oznámenie, v ktorom sa uvádzali nezrovnalosti o vybavenie hypotéky. Guvernérka odmietla odstúpiť a plánuje podať žalobu, v ktorej chce spochybniť Trumpove kroky. Trestné oznámenie mal podať na jej osobu William Pulte, riaditeľ FEDu pre financovanie bývania.
Podľa hovorcu Bieleho domu Kusha Desaiho tu existuje dôvod na odvolanie guvernérky. Navyše ide o človeka, ktorý dohliada na finančné inštitúcie. "Odvolávanie guvernérky Cookovej na základe tohto obvinenia len zvyšuje dôveryhodnosť FED pre trhy aj americký ľud," uviedol.
Možné následky pre ekonomiku
Centrálna banka USA stanovuje úrokové sadzby v celej krajine, pričom sa zvažujú riziká nezamestnanosti a miery inflácie. Keď sa trh začne oslabovať, FED zníži úrokové sadzby. Keď inflácia stúpa, zvýši ich. Oba kroky nesú so sebou riziká. Vyššie úrokové sadzby môžu spomaliť hospodársky rast krajiny, zatiaľ čo nižšie môžu viesť k nárastu inflácie.
Prezident USA od nástupu do úradu vyzýva na nižšie sadzby. Jeho cieľom je posilniť hospodársky rast a zároveň vylučuje obavy z vyššej inflácie. Pokus o odvolanie guvernérky FEDu môže mať vplyv na samotnú ekonomiku. Experti tvrdia, že zasahovanie do nezávislosti tejto inštitúcie nesie so sebou riziko vyššej inflácie, pretože stráca kľúčovú kontrolu nad tým, kedy si vláda požičiava čo najviac peňazí.
"Ovládnutie FEDu prezidentom USA by znamenalo, že výška úrokových sadzieb by už nezávisela od ekonomických podmienok, ale od rozmarov prezidenta. Dôvera vo fungovaní FED počas obdobia nadmernej inflácie alebo makroekonomického rastu sa jednoducho vyparí," uvádza Inštitút pre hospodársku politiku USA.
Vedúca kancelárie predsedu Federálnej obchodnej komisie za dvoch bývalých prezidentov USA Elizabeth Wilkinsová uviedla, že zasahovanie do nezávislosti FEDu zníži stabilitu trhov a zvýši možnosť inflačných tlakov, čo poškodí všetkých pracujúcich v USA a ekonomiku ako celok.
Náznaky na obmenu
Investori zatiaľ berú odvolávanie Cookovej s nadhľadom. Trumpovi podporovatelia dokonca odmietli akékoľvek obavy, ktoré by mohli podkopať nezávislosť FEDu. Nezávislý ekonóm a trhový stratég Peter Boockvar vysvetľuje túto situáciu ešte podrobnejšie: "Lisa Cooková sa stala pravdepodobne terčom útokov, pričom následne mala byť zlikvidovaná a to bez riadneho súdneho konania. Trump tak jasne naznačil, že chce obmeniť FED ľuďmi, ktorí budú naklonení na jeho stranu, a síce na znižovanie úrokovej sadzby."
Prípad zrejme skončí na Najvyššom súde USA. Ten len nedávno vyhlásil, že napriek širokej voľnosti v kontrole federálnych agentúr má prezident USA len obmedzené právomoci pri personálnych zmenách FED.