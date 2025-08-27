Streda27. august 2025, meniny má Silvia, zajtra Augustín

Varovanie expertov: Trumpove kroky môžu priniesť POHROMU pre ekonomiku USA! V ohrození sú aj domácnosti

Americký prezident USA Donald Trump bude možno zodpovedný za zhoršený stav americkej ekonomiky Zobraziť galériu (2)
Americký prezident USA Donald Trump bude možno zodpovedný za zhoršený stav americkej ekonomiky (Zdroj: SITA/AP Photo/Jacquelyn Martin, Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump vyvolal svojimi krokmi zo začiatku týždňa nepokoje v ekonomickom sektore. Ako prvý americký v dejinách sa rozhodol odvolať členku rady guvernérov Federálneho rezervného systému (FED), teda centrálnej banky USA. Podľa analytikov tým dal jasne najavo svoje ďalšie kroky. Takýto postup môže ale spustiť časovanú bombu.

Financie amerických domácností môžu byť v ohrození. Prezident USA Donald Trump sa v pondelok 25. augusta rozhodol odvolať guvernérku centrálnej banky USA (Federálny rezervný systém – FED) Lisu Cookovú, ktorá čelí obvineniu z hypotekárneho podvodu. Informuje o tom NBC News s tým, že tieto kroky podkopali nezávislosť inštitúcie. 

Na Cookovú bolo podané trestné oznámenie, v ktorom sa uvádzali nezrovnalosti o vybavenie hypotéky. Guvernérka odmietla odstúpiť a plánuje podať žalobu, v ktorej chce spochybniť Trumpove kroky. Trestné oznámenie mal podať na jej osobu William Pulte, riaditeľ FEDu pre financovanie bývania. 

Podľa hovorcu Bieleho domu Kusha Desaiho tu existuje dôvod na odvolanie guvernérky. Navyše ide o človeka, ktorý dohliada na finančné inštitúcie. "Odvolávanie guvernérky Cookovej na základe tohto obvinenia len zvyšuje dôveryhodnosť FED pre trhy aj americký ľud," uviedol. 

Možné následky pre ekonomiku

Centrálna banka USA stanovuje úrokové sadzby v celej krajine, pričom sa zvažujú riziká nezamestnanosti a miery inflácie. Keď sa trh začne oslabovať, FED zníži úrokové sadzby. Keď inflácia stúpa, zvýši ich. Oba kroky nesú so sebou riziká. Vyššie úrokové sadzby môžu spomaliť hospodársky rast krajiny, zatiaľ čo nižšie môžu viesť k nárastu inflácie. 

Prezident USA od nástupu do úradu vyzýva na nižšie sadzby. Jeho cieľom je posilniť hospodársky rast a zároveň vylučuje obavy z vyššej inflácie. Pokus o odvolanie guvernérky FEDu môže mať vplyv na samotnú ekonomiku. Experti tvrdia, že zasahovanie do nezávislosti tejto inštitúcie nesie so sebou riziko vyššej inflácie, pretože stráca kľúčovú kontrolu nad tým, kedy si vláda požičiava čo najviac peňazí. 

Varovanie expertov: Trumpove kroky
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

"Ovládnutie FEDu prezidentom USA by znamenalo, že výška úrokových sadzieb by už nezávisela od ekonomických podmienok, ale od rozmarov prezidenta. Dôvera vo fungovaní FED počas obdobia nadmernej inflácie alebo makroekonomického rastu sa jednoducho vyparí," uvádza Inštitút pre hospodársku politiku USA. 

Vedúca kancelárie predsedu Federálnej obchodnej komisie za dvoch bývalých prezidentov USA Elizabeth Wilkinsová uviedla, že zasahovanie do nezávislosti FEDu zníži stabilitu trhov a zvýši možnosť inflačných tlakov, čo poškodí všetkých pracujúcich v USA a ekonomiku ako celok. 

Náznaky na obmenu  

Investori zatiaľ berú odvolávanie Cookovej s nadhľadom. Trumpovi podporovatelia dokonca odmietli akékoľvek obavy, ktoré by mohli podkopať nezávislosť FEDu. Nezávislý ekonóm a trhový stratég Peter Boockvar vysvetľuje túto situáciu ešte podrobnejšie: "Lisa Cooková sa stala pravdepodobne terčom útokov, pričom následne mala byť zlikvidovaná a to bez riadneho súdneho konania. Trump tak jasne naznačil, že chce obmeniť FED ľuďmi, ktorí budú naklonení na jeho stranu, a síce na znižovanie úrokovej sadzby."

Prípad zrejme skončí na Najvyššom súde USA. Ten len nedávno vyhlásil, že napriek širokej voľnosti v kontrole federálnych agentúr má prezident USA len obmedzené právomoci pri personálnych zmenách FED. 

Viac o téme: Odvolanieúroková sadzbaHrozbaCentrálna bankaGuvernérkaInfláciaKontrola USADonald TrumpWashingtonFEDPrezidentLisa Cooková
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vážne spomienky Marcely Laiferovej na Bednárika: Na toto si pri ňom človek musel dať pozor!
Vážne spomienky Marcely Laiferovej na Bednárika: Na toto si pri ňom človek musel dať pozor!
Prominenti
Výstava Eriky Mészárosovej Ženy v SNP v Station Contemporary Art Gallery
Výstava Eriky Mészárosovej Ženy v SNP v Station Contemporary Art Gallery
Správy
Vyhlásenie ministra školstva SR Tomáša Druckera k riešeniu nedostatočnej kapacity školy v obci Richnava
Vyhlásenie ministra školstva SR Tomáša Druckera k riešeniu nedostatočnej kapacity školy v obci Richnava
Správy

Domáce správy

Minister školstva, výskumu, vývoja
Richnava dostane výnimku: Škola môže zatiaľ fungovať v dvojzmennej prevádzke
Domáce
Horúčavy aj silný vietor:
Horúčavy aj silný vietor: Meteorológovia vydali výstrahy na štvrtok
Domáce
Tomáš Taraba
Taraba poklepal základný kameň 50 miliónovej investície na Žitnom ostrove
Domáce
Klokočinský jarmok v Nitre: Príďte si užiť posledné prázdninové dni plné zábavy a hudby
Klokočinský jarmok v Nitre: Príďte si užiť posledné prázdninové dni plné zábavy a hudby
Nitra

Zahraničné

FOTO Americký prezident USA Donald
Varovanie expertov: Trumpove kroky môžu priniesť POHROMU pre ekonomiku USA! V ohrození sú aj domácnosti
Zahraničné
Iryna Zarutska snívala o
Smutný príbeh: Krásna Ukrajinka utiekla pred vojnou do USA! Jej sen o novom živote sa skončil tragédiou
Zahraničné
Zasadnutie Bezpečnostnej rady o
Všetci členovia Bezpečnostnej rady OSN okrem USA odsúdili „človekom spôsobenú krízu“ v Gaze
Zahraničné
Na D11 neďaleko Hradca
Dramatický požiar na D11: Cisterna v plameňoch zastavila dopravu
Zahraničné

Prominenti

Hviezda Markízy povedala ÁNO
Hviezda Markízy povedala ÁNO známemu moderátorovi: SVADBA ako z Twilightu!
Domáci prominenti
Plánoval BOMBOVÝ ÚTOK na
Plánoval BOMBOVÝ ÚTOK na koncert Taylor Swift: 16-ročný mladík už pozná svoj TREST... To vážne?!
Zahraniční prominenti
Filip Jančík dovolenkuje s
Filip Jančík s manželkou si užívajú svadobný dar naplno: SEM veľa turistov nechodí! Sledujte tú nádheru
Domáci prominenti
Tvoria pár! Mladá herečka
Tvoria pár! Mladá herečka (30) POTVRDILA VZŤAH s Lukášom Latinákom (48)!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Dovolenka HRÔZY: V hoteli
Dovolenka HRÔZY: V hoteli vypukla salmonelová epidémia! OTRASNÁ reakcia vedenia
Zaujímavosti
Ako správne konzumovať ovsené
Ako správne konzumovať ovsené vločky pre maximálne benefity: Možno ste to doteraz robili ZLE!
vysetrenie.sk
KARMA v priamom prenose!
KARMA v priamom prenose! Turecký minister uháňal 225 kilometrov za hodinu po diaľnici: MASTNÁ pokuta ho neminula
Zaujímavosti
FOTO EXTRÉMNY trend v Turecku:
EXTRÉMNY trend v Turecku: Ženy si nechávajú chirurgicky SKRACOVAŤ nohy!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Zbrojenie naberá na obrátkach: V Nemecku otvorili novú muničnú fabriku, bude najväčšia v Európe! (foto)
Zbrojenie naberá na obrátkach: V Nemecku otvorili novú muničnú fabriku, bude najväčšia v Európe! (foto)
Slovensko je stále bez ruskej ropy: Dodávky sa ani po takmer týždni od ukrajinských útokov nepodarilo obnoviť!
Slovensko je stále bez ruskej ropy: Dodávky sa ani po takmer týždni od ukrajinských útokov nepodarilo obnoviť!
Fico odmieta škrty v dôchodkoch aj vyššiu DPH: Odkiaľ štát vezme miliardy na konsolidáciu?
Fico odmieta škrty v dôchodkoch aj vyššiu DPH: Odkiaľ štát vezme miliardy na konsolidáciu?
Nazrite do nového závodu na Orave: Prácu nájdu stovky ľudí, čakajú ich nadpriemerné platy! (foto)
Nazrite do nového závodu na Orave: Prácu nájdu stovky ľudí, čakajú ich nadpriemerné platy! (foto)

Šport

Senzačný koniec Manchestru United! Tím zo 4. ligy uspel po nervy drásajúcom rozstrele
Senzačný koniec Manchestru United! Tím zo 4. ligy uspel po nervy drásajúcom rozstrele
Anglický ligový pohár
VIDEO Djokovič po nevydarenom tajbrejku išiel do plných: Nasadená päťka odstupuje z US Open
VIDEO Djokovič po nevydarenom tajbrejku išiel do plných: Nasadená päťka odstupuje z US Open
US Open
Hrozivý výsledok neodvrátili ani dva góly: Slovenskí mladíci dostali dvojciferný debakel!
Hrozivý výsledok neodvrátili ani dva góly: Slovenskí mladíci dostali dvojciferný debakel!
Reprezentácia
Slabá prvá tretina, úžasný záver: Slovan konečne vyhral svoj prvý zápas v príprave
Slabá prvá tretina, úžasný záver: Slovan konečne vyhral svoj prvý zápas v príprave
Tipsport liga

Auto-moto

Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Posielať motivačný list so životopisom? Toto by ste o ňom mali vedieť!
Posielať motivačný list so životopisom? Toto by ste o ňom mali vedieť!
CV a motivačný list
Tieto trendy zo zahraničia menia slovenský trh práce, ste na ne pripravení?
Tieto trendy zo zahraničia menia slovenský trh práce, ste na ne pripravení?
Trendy na trhu práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Koláče a torty
Ako umyť šalát a prečo je jeho dôkladné očistenie také dôležité?
Ako umyť šalát a prečo je jeho dôkladné očistenie také dôležité?
Rady a tipy

Technológie

Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
Harvardský vedec tvrdí, že toto teleso spoza našej sústavy je na 40 % mimozemská sonda
Veda a výskum
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
ChatGPT obviňujú zo smrti tínedžera. Rodičia tvrdia, že mu dával návody na samovraždu
Správy
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
Tvoj telefón čaká najväčšia aktualizácia roka. Samsung práve prezradil, kedy začne uvoľňovať One UI 8
Samsung
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
AKTUÁLNE: Na Slovensko dorazil podvod PhantomCard, varuje banka. Útočníci ti takto vedia ukradnúť údaje z karty
Bezpečnosť

Bývanie

Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy
Bola to len ruina, keď sa ju matka s dcérou rozhodli zachrániť. V kamennom dome cítiť poctivú prácu a staré časy

Pre kutilov

Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Ako omladiť záhony a získať rastliny zadarmo? Je to jednoduchšie, ako sa zdá!
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Rozchody, ktoré sú nevyhnutné: Kedy je lepšie pustiť vzťah, 4 tipy ako rozpoznať nezdravé zväzky
Partnerské vzťahy
Rozchody, ktoré sú nevyhnutné: Kedy je lepšie pustiť vzťah, 4 tipy ako rozpoznať nezdravé zväzky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Americký prezident USA Donald
Zahraničné
Varovanie expertov: Trumpove kroky môžu priniesť POHROMU pre ekonomiku USA! V ohrození sú aj domácnosti
Iryna Zarutska snívala o
Zahraničné
Smutný príbeh: Krásna Ukrajinka utiekla pred vojnou do USA! Jej sen o novom živote sa skončil tragédiou
Kyrill Vyšinskij
Zahraničné
Obrovská strata pre Putina: Zomrel jeho blízky propagandista! Okolnosti smrti vzbudzujú pochybnosti
Adam Raine
Zahraničné
Adam (†16) spáchal samovraždu! Rodičia obviňujú ChatGPT, ten mu dal presné pokyny: Desivé DETAILY

Ďalšie zo Zoznamu