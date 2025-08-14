Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Nečakaný zvrat! Trump si vybral poľského prezidenta namiesto premiéra v rozhovore o Ukrajine

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki (Zdroj: TASR/AP Photo/Czarek Sokolowski)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

VARŠAVA - Poľského prezidenta Karola Nawrockého požiadala americká strana, aby zastupoval Poľsko na stredajšej telekonferencii európskych lídrov s prezidentom USA Donaldom Trumpom o Ukrajine namiesto premiéra Donalda Tuska. Povedal to Tusk, ktorý mal pôvodne na rokovaní vystúpiť. Informuje o tom varšavský spravodajca, ktorý zhrnul informácie z poľských médií a príspevkov tamojších predstaviteľov na sieti X.

Podľa tlačovej agentúry PAP Tusk uviedol, že požiadavka prišla do kancelárie premiéra v utorok pred polnocou. Dôvodom má byť podľa neho tradícia americkej diplomacie uprednostňovať kontakty na prezidentskej úrovni, čo robili aj predchádzajúci prezidenti. Tusk zdôraznil, že napriek politickým rozdielom je povinnosťou vlády a prezidenta spolupracovať v otázkach bezpečnosti a zahraničnej politiky.

Merz súhlasil s Trumpovým návrhom

Podľa denníka Rzeczpospolita zohral v účasti Poľska na rozhovore úlohu aj nemecký kancelár Friedrich Merz, ktorý dlhodobo presviedčal Trumpa, aby pred piatkovým summitom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom konzultoval postoj európskych lídrov. Vďaka tomu bolo Poľsko zaradené do úzkeho okruhu krajín pozvaných do diskusie. Merz nakoniec súhlasil s Trumpovým návrhom, aby sa na rokovaní za Poľsko zúčastnil Nawrocki, a nie Tusk.

„Rozhovor Nawrockého s Trumpom bol veľmi dôležitý. Bol to vozeň prvej triedy,“ uviedol Marcin Przydacz, šéf oddelenia medzinárodnej politiky prezidentskej kancelárie. Prirovnaním stretnutia k vozňu prvej triedy sa nepriamo dotkol májovej cesty vlakom do Kyjeva, keď lídri Nemecka, Veľkej Británie a Francúzska cestovali spolu, zatiaľ čo Tusk šiel v osobitnom vozni. Podľa poľského ministerstva zahraničných vecí to bolo z bezpečnostných dôvodov a cestu organizovala ukrajinská strana. Podľa niektorých médií však išlo o symbolickú marginalizáciu Tuska tromi európskymi lídrami.

V stredu sa konali tri samostatné rokovania

V stredu sa konali tri samostatné rokovania o Ukrajine. Na prvom, v úzkom formáte vybraných európskych lídrov s prezidentom Volodymyrom Zelenským, zastupoval Poľsko Tusk. Druhá diskusia, telekonferencia lídrov Nemecka, Francúzska, Talianska, Veľkej Británie, Poľska a Fínska s Trumpom a Zelenským, prebehla s účasťou Nawrockého. Tretie rokovanie zahŕňalo približne 30 európskych predstaviteľov vrátane poľského premiéra.

Hovorca prezidenta Rafal Leškiewicz na sieti X oznámil, že vo štvrtok o 12.00 h sa v prezidentskom paláci uskutoční stretnutie Nawrockého s Tuskom na žiadosť predsedu vlády. Tusk uviedol, že na ňom chce hovoriť o spolupráci pri zastupovaní Poľska v zahraničnopolitických otázkach a zabrániť tomu, aby krajinu rozdeľovali nepriatelia alebo spojenci. Zdôraznil, že prezident má pri reprezentácii Poľska prezentovať pozíciu dohodnutú s vládou a vláda má takúto spoluprácu umožniť.

Viac o téme: Donald TrumpPoľskoUkrajinaPrezidentKarol Nawrocki
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Rjosei Akazawa
USA sľúbili Japonsku úpravu ciel a zmenu výkonného príkazu: Clá na autá klesnú a investície stúpnu o miliardy
Zahraničné
Ilustračné foto
USA budujú nové záchytné centrum pre migrantov na základni Fort Bliss: Kapacita má dosiahnuť až 5000 osôb
Zahraničné
Radikálni bojovníci Hizballáhu, teroristickej
Libanonská vláda podporila plán USA na odzbrojenie Hizballáhu do konca roka: Hnutie varuje pred dôsledkami
Zahraničné
Nicolás Maduro
USA zdvojnásobili odmenu za informácie vedúce k dolapeniu Madura: Ponúkajú až 50 miliónov dolárov
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

38.schôdza Národnej rady SR
38.schôdza Národnej rady SR
Správy
Slovenský volejbalista Július Frkaľ po víťaznom obrate s Lotyšskom: Vyhratý druhý set bol kľúčový
Slovenský volejbalista Július Frkaľ po víťaznom obrate s Lotyšskom: Vyhratý druhý set bol kľúčový
Zoznam TV
Slovenský volejbalista Jakub Ihnát po obrate s Lotyšskom: Stále je tam šanca na postup z prvého miesta
Slovenský volejbalista Jakub Ihnát po obrate s Lotyšskom: Stále je tam šanca na postup z prvého miesta
Zoznam TV

Domáce správy

Hasiči pokračujú v hasení
Hasiči pokračujú v hasení lesného požiaru v katastri obce Likavka
Domáce
Išlo o cielený lynč!
Išlo o cielený lynč! Súdna rada odsúdila akciu Búrka, ktorá mala očistiť súdnictvo
Domáce
FOTO Naď zmizol z tlačoviek
Naď zmizol z tlačoviek Demokratov: Tajný trip cez pol zemegule, exminister sa prihlásil zo sledovanej Aljašky!
Domáce
Trenčín čaká päťdňová uzávera podjazdu na Sihoť: Oprava cesty zastaví dopravu aj MHD
Trenčín čaká päťdňová uzávera podjazdu na Sihoť: Oprava cesty zastaví dopravu aj MHD
Regióny

Zahraničné

Do Maďarska opäť prichádza
Do Maďarska opäť prichádza viac nelegálnych migrantov! Migračný tlak stúpa
Zahraničné
Metanol
Tragédia v Kuvajte: 13 osôb zomrelo na otravu metanolom
Zahraničné
Karol Nawrocki
Nečakaný zvrat! Trump si vybral poľského prezidenta namiesto premiéra v rozhovore o Ukrajine
Zahraničné
Amazónia prišla o 52
Amazónia prišla o 52 miliónov hektárov prirodzenej vegetácie: Je to plocha väčšia ako Španielsko
Zahraničné

Prominenti

Premiéra filmu Pod parou.
Milena Minichová sa vracia do školy! Neuveríte, čo sa chce naučiť: Koniec herectva?
Domáci prominenti
FOTO Ellie Goulding
Slávna speváčka nedala predstavivosti šancu: FOTO HORE BEZ a v čipkovaných nohavičkách!
Zahraniční prominenti
Raper Kanye West
Na Slovensku ZRUŠENÉ a presunuté k susedom: Českí aktivisti sa BÚRIA proti vystúpeniu Kanyeho Westa
Zahraniční prominenti
OBROVSKÝ strach známej Slovenky:
OBROVSKÝ strach známej Slovenky: Zlé prognózy v tehotenstve... Už má výsledky!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Angelica si po manželovej
Šokujúca a kontroverzná pamiatka: Neuveríte, čo si táto vdova nechala urobiť s kožou svojho mŕtveho manžela!
Zaujímavosti
Nepríjemná burina medzi zámkovou
Experti odporúčajú jednoduchý a účinný spôsob: TAKTO sa zbavíte buriny bez drahých herbicídov!
Zaujímavosti
Vstal z mŕtvych…už šesťkrát:
Vstal z mŕtvych…už šesťkrát: VIDEO Muž (40) desí dedinu svojimi návratmi zo záhrobia, miestni sa ho boja dotknúť!
Zaujímavosti
POZOR na priveľa medu:
POZOR na priveľa medu: TOTO hrozí, ak ho konzumujete vo veľkom množstve
vysetrenie.sk

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Slovenská ekonomika padá: Rast HDP je najslabší za posledných 10 kvartálov, prekvapil aj analytikov!
Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Španielsko, Taliansko aj Nórsko: Wizz Air pridáva do Bratislavy až 12 nových liniek a 2 lietadlá (prehľad cien)
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Šok po novej dani: Sladené nápoje máme najdrahšie v regióne, ich predaj prudko padá!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!
Vráti sa ruský plyn do Európy? Situácia sa zásadne zmenila, ani nízke ceny zrejme Gazpromu nepomôžu!

Šport

Starý barcelonský folklór: Katalánci opäť na titulných stránkach, prípad vyriešili lekári La Ligy
Starý barcelonský folklór: Katalánci opäť na titulných stránkach, prípad vyriešili lekári La Ligy
La Liga
VIDEO F1 srdce zo zlata: Norris prekvapil malú hrdinku nádherným gestom, o akom ani nesnívala
VIDEO F1 srdce zo zlata: Norris prekvapil malú hrdinku nádherným gestom, o akom ani nesnívala
Formula 1
Z KHL na terapiu: Ex-Popradčan priznal, že v Rusku zostal počas vojny iba kvôli peniazom
Z KHL na terapiu: Ex-Popradčan priznal, že v Rusku zostal počas vojny iba kvôli peniazom
KHL
Nič nedostane zadarmo: Nástupca Donnarummu vykročil v PSG správnou a víťaznou nohou
Nič nedostane zadarmo: Nástupca Donnarummu vykročil v PSG správnou a víťaznou nohou
Ostatné

Auto-moto

Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Audi RS6 Avant zažíva najlepšie časy. Kombi s motorom V8 je hit
Zaujímavosti
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Predstavenie novej Triedy GLC je na spadnutie. Mriežka bude ikonická
Novinky
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Pod Strečnom to bude ešte náročnejšie. Kontrola dynamických bariér a oprava výtlkov
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Job sharing: Keď sa v práci dvaja delia o jednu stoličku. Môže to fungovať?
Trendy na trhu práce
Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný
Generácia Z v tom má jasno: Radšej nezamestnaný ako nešťastný
Ekonomika - trh práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Sezónny šťavnatý slivkový kysnutý koláč s makom
Beskydský závitok s ryžou
Beskydský závitok s ryžou
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Cuketová pizza: Bez múky, bohatá na vlákninu a nesmierne chutná
Výber receptov
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Čím okoreniť rybu: Ideálne kombinácie na tresku či lososa
Rady a tipy

Technológie

Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Na svete je nová metóda, ako ti môže niekto odpočúvať mobil bez toho, aby ho hackol alebo sa ho dotkol
Armádne technológie
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Ukrajina má nové drony Wild Hornets Sting, ktoré dokážu dobehnúť a zničiť ruské Shahedy. Môžeme čakať zlom v konflikte?
Armádne technológie
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Long COVID ostáva záhadou. Lekári sa stále nevedia zhodnúť, kto ho má a kto nie
Veda a výskum
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Polícia varuje, že pri týchto nevinných aktivitách ti môže hacker nahrať vírus do telefónu. Robí ich každý
Bezpečnosť

Bývanie

Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
Bývanie, aké sme nevideli desaťročia! Majitelia súčasné trendy obišli, ich byt vás ihneď vráti do života v 60. rokoch
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy
VIDEO: Fľaše a poháre budú bez lepidla a papierikov! 3 návody, ako odstrániť etikety zo skla bez stopy

Pre kutilov

Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Najlepší postup, ako olúpať paradajky: Už žiadne stočené šupky, iba príjemná konzistencia
Recepty
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Z vajca spraví praženicu pre celú rodinu, mäso chutí ako divina. Chov emu nie je len pre farmárov, tvrdí Miroslav
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jeansy, ktoré dokonale sedia: Pozrite sa po akých siahnuť podľa typu postavy
Móda
Jeansy, ktoré dokonale sedia: Pozrite sa po akých siahnuť podľa typu postavy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Naď zmizol z tlačoviek
Domáce
Naď zmizol z tlačoviek Demokratov: Tajný trip cez pol zemegule, exminister sa prihlásil zo sledovanej Aljašky!
Obrovské násilnosti v Srbsku!
Zahraničné
Obrovské násilnosti v Srbsku! V slovenskej enkláve v noci vypálili sídlo vládnej SNS
AKTUÁLNE V ostrej zákrute
Domáce
AKTUÁLNE V ostrej zákrute sa zrazili dva kamióny! FOTO Cesta je neprejazdná
Pri nehode policajného auta
Domáce
Pri nehode policajného auta odhalili ZÁVAŽNÉ porušenia: Vodič vraj nemal oprávnenie na šoférovanie! To nie je všetko

Ďalšie zo Zoznamu