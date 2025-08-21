Polícia obvinila troch mužov v súvislosti s krádežou bicyklov v Dunajskej Strede

DUNAJSKÁ STREDA - Polícia obvinila troch mužov v súvislosti s krádežou bicyklov a športového oblečenia v Dunajskej Strede. Policajti prípad riešia v tzv. superrýchlom konaní a muži sa tak už onedlho postavia pred sudcu. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Policajná hliadka bola včera, krátko po 2.00 h ráno, vyslaná k polyfunkčnej budove v meste Dunajská Streda, aby preverila signál o narušení jedného z objektov. Ihneď po príjazde na miesto narušenie aj potvrdila,“ priblížila polícia.
Dvaja muži mali najskôr odstrániť zámky na kontajneri a z interiéru odcudziť dva bicykle. Po chvíli sa na miesto vrátili aj s tretím mužom a spoločne zobrali ďalšie tri bicykle a viacero druhov športovej obuvi a oblečenia. „S úlovkom sa im však podarilo prejsť len niekoľko metrov, keď ich zastavili policajti. Policajti mužov obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie,“ doplnila.
Prípad si prevzal dunajskostredský vyšetrovateľ, ktorý trojicu obvinil z prečinu krádeže spolupáchateľstvom. Tridsaťtriročnému mužovi môže za spáchaný skutok hroziť trest odňatia slobody až na dva roky. Jeho dvom komplicom, 35- a 45-ročnému mužovi, hrozí prísnejší trest, keďže už boli v minulosti za majetkovú trestnú činnosť právoplatne odsúdení.