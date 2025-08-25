Polícia pátra po nezvestnom 16-ročnom Samuelovi Klozíkovi zo Svätého Jura: Naposledy bol videný na Krajinskej ceste

(Zdroj: Topky.sk)
BRATISLAVA - Policajti sa obracajú na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri pátraní po nezvestnom 16-ročnom Samuelovi Klozíkovi zo Svätého Jura v okrese Pezinok. Menovaný bol naposledy videný na ulici Krajinská cesta vo Svätom Juri, odkiaľ odišiel na neznáme miesto a doposiaľ o sebe nepodal žiadne správy. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.
„Akékoľvek informácie k súčasnému pobytu a pohybu osoby na fotografii nám občania môžu oznámiť na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na facebookovom profile polície,“ apeluje polícia.
Samuel Klozík (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )