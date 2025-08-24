Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v Pezinku: Zranilo sa pri nej dieťa! Hľadajú svedkov

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v Pezinku (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Policajti objasňujú sobotňajšiu dopravnú nehodu v Pezinku, pri ktorej sa zranilo dieťa. Hľadajú svedkov incidentu a vyzývajú ich, aby im poskytli bližšie informácie. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.
„Dopravní policajti v Pezinku vykonávajú objasňovanie dopravnej nehody, ku ktorej došlo 23. augusta v čase okolo 12.40 h na Bratislavskej ulici v Pezinku. Podľa doposiaľ zistených informácií tu v priestoroch samoobslužnej autoumyvárne došlo k stretu osobného vozidla s maloletou osobou, ktorá bola z dôvodu zranení prevezená do nemocnice,“ priblížila.Policajti vyzvali ľudí, ktorí boli svedkami nehody, prípadne im vedia poskytnúť bližšie informácie, aby tak urobili na čísle 158.