Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v Pezinku: Zranilo sa pri nej dieťa! Hľadajú svedkov

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v Pezinku
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v Pezinku (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
TASR

BRATISLAVA - Policajti objasňujú sobotňajšiu dopravnú nehodu v Pezinku, pri ktorej sa zranilo dieťa. Hľadajú svedkov incidentu a vyzývajú ich, aby im poskytli bližšie informácie. Informovala o tom hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová.

„Dopravní policajti v Pezinku vykonávajú objasňovanie dopravnej nehody, ku ktorej došlo 23. augusta v čase okolo 12.40 h na Bratislavskej ulici v Pezinku. Podľa doposiaľ zistených informácií tu v priestoroch samoobslužnej autoumyvárne došlo k stretu osobného vozidla s maloletou osobou, ktorá bola z dôvodu zranení prevezená do nemocnice,“ priblížila.Policajti vyzvali ľudí, ktorí boli svedkami nehody, prípadne im vedia poskytnúť bližšie informácie, aby tak urobili na čísle 158.

