Slováci označili najväčších KLAMÁROV v slovenskej politike: V PRIESKUME má veľký náskok tento muž!

Portál 360tka.sk zverejnil prieskum o najväčších klamároch v slovenskej politike. Zobraziť galériu (2)
Portál 360tka.sk zverejnil prieskum o najväčších klamároch v slovenskej politike. (Zdroj: reprofoto 360tka.sk)
BRATISLAVA - Ide o značne kontroverznú, no medzi Slovákmi veľmi prepieranú tému. Či už ide o rôzne hostince alebo rodinné návštevy, v rôznych príležitostiach si viacerí dokazujeme to, kto je väčší klamár v slovenskej politike. Téma sa počas rokov stala tak populárnou a skloňovanou, že sa dostala aj do popredia prieskumov. Slovenskí respondenti totiž počas prvého letného mesiaca označovali politikov, o ktorých si myslia, že najviac klamú. Výsledky sú skutočne veľmi zaujímavé.

Prieskum si nechal vypracovať portál 360tka.sk v spolupráci s agentúrou Focus. Vykonali ho v dňoch 7. až 13. júla 2025 na vzorke 1 032 respondentov.

Klamári v prvej štvorke

Respondenti v prieskume mohli označiť maximálne tri nimi vybrané mená a neselektovali si ich z vopred vytvoreného zoznamu. Podľa respondentov v prieskume najviac klame premiér Robert Fico s 52 percentami opýtaných. Nasleduje expremiér Igor Matovič s 35 percentami. Tretím je Michal Šimečka s 24 percentami a za ním nasleduje minister obrany Robert Kaliňák s 19 percentami.

Ďalej pokračuje rebríček podpredsedom parlamentu Andrejom Dankom (17 percent), ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (13 percent), prezidentom Petrom Pellegrinim a exministrom obrany Jaroslavom Naďom (obaja zhodne po 11 percent).

Ďalšie jednociferné priečky obsadili politici Martina Šimkovičová, Richard Sulík, Branislav Gröhling, Veronika Remišová, Ľuboš Blaha, Tibor Gašpar, Rudolf Huliak a Jozef Pročko, ktorí získali na škále od 8 po 3 percentá opýtaných.

Klamári podľa voličov

Prieskum sa pozrel aj na to, akých najvýznamnejších klamárov v slovenskej politike vnímajú konkrétni voliči. Tí z radov PS prisudzujú jednoznačné prvenstvo Robertovi Ficovi (98 percent). Pre voličov Smeru-SSD je to Igor Matovič (69 percent). Matovič s 66 percentami zobral prvenstvo aj u voličov Hlasu-SD a aj v prípade voličov Republiky (55 percent). Fico je najväčším klamárom pre voličov hnutia Slovensko (94 percent), pre voličov Slobody a Solidarity (96 percent) a aj pre voličov Kresťanskodemokratického hnutia (73 percent opýtaných).

VIDEO Pozrite sa na výsledky prieskumu z agentúry Focus:

 

