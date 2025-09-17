Náročný program sa podpísal na ministerkinom zdraví: Šimkovičová skončila v nemocnici na infúziách!

BRATISLAVA - Ministerka kultúry zrejme prežíva jedno z ťažších období, hlavne čo sa týka otázky vlastného zdravia. Uprostred naplneného pracovného programu musela odrazu šliapnuť na brzdu a požiadať o pomoc tých najpovolanejších a skončila v nemocnici na infúziách. Čo sa jej stalo?
archívne video
O náhlych zdravotných ťažkostiach ministerky kultúry informoval portál Pluska. Informáciu pre portál potvrdil náhodný čitateľ, ktorý videl ministerku, ako do nemocničného zariadenia vstupuje.
Na ministerke sa zrejme podpísal jej náročný politický program. Už roky je pritom aj terčom rozsiahlej kritiky, čo zrejme spôsobilo ďalší psychický tlak. Slovensko má za sebou už aj niekoľko sérií protestov, kde sa bačovanie rezortu kultúry viackrát popisovalo pod kritickou optikou.
Nie je známe, ako dlho v zariadení bude
Nateraz nikto presne nevie, čo sa konkrétne prihodilo pani ministerke, no isté je to, že bola náhle prevezená do nemocnice v centre Bratislavy. "Videl som ju, ako ju priviezli," prezradil jeden z čitateľov. Ten bol, zhodou okolností, v tejto nemocnici tiež. Ministerka by mala byť ešte stále v tomto zdravotníckom zariadení a v týchto chvíľach nie je známe, ako dlho sa šéfka rezortu bude zotavovať.
Ešte krátko predtým sa informovalo aj o tom, že Šimkovičová mala sklabovať, čo vzápätí dementovalo tlačové oddelenie ministerstva. "Ministerka neskolabovala, ide o bežný problém, ktorý je síce veľmi nepríjemný, ale nejde o žiaden kolaps. Pani ministerka sa po podaní infúzie cíti lepšie," prezradila hovorkyňa.