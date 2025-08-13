Najnovší letný PRIESKUM prináša nečakané zmeny: KAUZA záchranky zatriasla preferenciami strán

BRATISLAVA - Politické prieskumy sú stále prítomné aj počas parlamentných prázdnin a dôkazom o tom sú najnovšie čísla preferencií politických strán, ktoré môžu opäť zamiešať kartami. Istá forma kampane sa rozbieha už nielen v uliciach, ale aj na sociálnych sieťach a aj lídri z koalície si dávajú štipľavé odkazy. Opozícia z toho evidentne ťaží.
Prieskum agentúry NMS Market Research priniesol na svojom webe denník SME. Ak by sa voľby konali počas augustového víkendu, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 23,9 percenta voličov. Nasledoval by druhý Smer-SSD s tentokrát výraznejším odstupom na 17,4 percentách. Tretím hráčom by bola Republika s 10,4 percentami.
Ďalší je Hlas-SD, ktorý by na štvrtom mieste získal 9,2 percenta. Hnutie Slovensko by získalo 8,2 percenta a poslednými dvoma hráčmi v parlamente by boli Sloboda a Solidarita (6,2 percenta) a Kresťanskodemokratické hnutie (rovných 6 percent).
Za bránami parlamentu
Vyzerá to tak, že mimoparlamentní Demokrati sú doslova zakliati a s 4,5 percentami sa už niekoľko mesiacov márne pokúšajú dostať do pléna. Ďalším subjektom mimo parlamentu by bola Aliancia s 3,7 percentami a v pätách by mala Sme rodinu s 3,4 percentami. Prieskum uzatvára koaličná Slovenská národná strana s 2,7 percentami.