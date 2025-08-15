Ľudia v PRIESKUME ukázali na politikov, ktorí vraj hovoria pravdu: Neuveríte, čo dali na tretie miesto!

BRATISLAVA - Klamú všetci politici, alebo hovoria pravdu? Po poslednom prieskume o "klamároch v politike" je to obrátená karta a respondenti vyberali tých, o ktorých si myslia, že hovoria pravdu. Vo výslednom pomere sa nielenže kontrastne zmenila výška jednotlivých dosiahnutých percent, ale aj to, kto sa na priečkach umiestnil. Najbizarnejšia je rozhodne tá tretia.
Prieskum vypracovala agentúra Focus pre portál 360tka.sk na vzorke 1 032 respondentov od 7. do 13. júla 2025.
Focus sa pozrel na to, kto podľa respondentov v slovenskej politike najčastejšie hovorí pravdu. Respondenti pritom, tak ako naposledy, nevyberali zo žiadneho zoznamu, ale mená uviedli sami.
Pravdu nehovorí nikto až pre 17 percent opýtaných
Výsledky sú také, že zvíťazil prezident Peter Pellegrini s 21 percentami. Za ním je premiér Robert Fico s 19 percentami. Najzaujímavejšia je však odpoveď "Nikto", ktorú uviedlo až 17 percent opýtaných.
Nasleduje Michal Šimečka s 16 percentami a piaty Igor Matovič s 12 percentami. V ďalšom rebríčku to pokračuje bývalou hlavou štátu Zuzanou Čaputovou (8 percent), Milanom Uhríkom (7 percent), Andrejom Danko, Matúšom Šutajom Eštokom (obaja po 6 percent) a Robertom Kaliňákom (5 percent).
Nižšie v zozname sa umiestnili Jaroslav Naď, Ivan Korčok, Erik Tomáš, Branislav Gröhling, Milan Mazurek a Milan Majerský.