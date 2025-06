Pellegrini podľa Migaľa ignoroval váhu 400-tisíc podpisov: Hlas-SD dopadne veľmi podobne, ako niekdajšia strana SOP

Samuel Migaľ neobišiel konanie Matúša Šutaja Eštoka bez komentára. (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Prezident sa rozhodol nevypísať referendum ohľadom zrušenia protiruských sankcií. Vy ste toto rozhodnutie kritizovali už prakticky pár minút po vyhlásení. Kde pramení tá kritika, keď vás už dlhodobo môžeme vnímať ako človeka s prozápadnými a európskymi myšlienkami?

- Na mojich postojoch sa absolútne nič nezmenilo. Som naďalej absolútne proeurópsky, a práve preto, že vyznávam hodnoty demokracie si myslím, že aj v tomto kroku pán prezident mal postupovať inak. Možno sa stal len obeťou svojich výrokov z minulosti a svojej kritiky voči prezidentke Zuzane Čaputovej. Osobne som presvedčený o tom, že váha 400-tisíc podpisov nemala skončiť len tak v koši a to bez ohľadu na to, aká bola referendová otázka. Ide o základný nástroj priamej demokracie a pán prezident sa mal obrátiť na Ústavný súd.

Myslíte si, že ho do tejto pozície dostali aj poradcovia pána prezidenta?

- Teraz sa nedá nič iné, iba domnievať. Koniec-koncov, pokiaľ dobre viem a registroval som jeho slová z verejného vystúpenia, tak to bolo odôvodnené tým, že sa oprel o hlasy právnych poradcov a poradcov v Prezidentskom paláci. Zopakujem však, že napriek tomu, aká to bola otázka, 400-tisíc ľudí je obrovská váha na to, aby sa takýmto referendom prezident vôbec zapodieval. Som však proeurópsky a aj keby takéto referendum vypísané nakoniec bolo, mojou úlohou by bolo vysvetľovať to, prečo sú sankcie dôležité a prečo je dôležité, aby sme podporovali Ukrajinu v jej boji.

Viete vylúčiť, že voči pánovi Pellegrinimu cítite istú pracovno-politickú zášť po tom, čo ste skončili v Hlase? Predsa len už ide za krátku dobu o vaše druhé kritické vyhlásenie k slovám hlavy štátu, pričom v tom prvom prípade išlo o kritiku na správu o stave republiky, kde ste povedali, že 'Slovensko nepotrebuje rečníkov, ale lídrov'.

- Bohužiaľ, to prezidentovo vystúpenie v parlamente mi tak pripadalo. Ja som svojho času prichádzal do strany Hlas s tým, že som uveril, že budú modernou sociálno-demokratickou stranou a že nás bude posúvať vpred. V mojom prípade sa mi však potvrdilo, že išlo čisto len o výťahovú stranu pre pána Pellegriniho, ktorý sa ňou dostal do Prezidentského paláca.

Dnes naozaj nemôžem byť iba kritický, pretože som sa snažil byť konštruktívne kritický aj v samotnom klube a strane Hlas-SD, a to práve v tom duchu, aby som kráčal v šľapajách, ktoré nastolil predseda strany Peter Pellegrini. Začal som vidieť, ako sa tá strana odkláňa od hodnôt, ktoré uvádzala v predvolebnej kampani. Kým tam však bol Pellegrini, prišlo mi, že to má ešte pevne v rukách. Keď došlo k výmene predsedu, začala sa úplne podobať na stranu Smer-SSD a stala sa jej akýmsi prisluhovačom, po čom prišlo vylúčenie mňa a Radomíra Šalitroša.

