Štátny tajomník Kaliňák sa pustil do Samuela Migaľa: Berie peniaze regiónom! Šéf MIRRI posiela PROTIÚDER

Minister investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

BRATISLAVA - Bývalý štátny tajomník na ministerstve investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michal Kaliňák, sa verejnou cestou pustil do súčasného vedenia tohto rezortu. Na jeho čele stojí Samuel Migaľ (nominant SMER-SD), ktorý sa stal terčom veľkej kritiky.

archívne video

Tlačová konferencia Samuela Migaľa po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Michal Kaliňák, ktorý v súčasnosti pôsobí ako štátny tajomník na ministerstve vnútra SR a splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, sa na sociálnej sieti Facebook vyjadril, že "minister Migaľ berie peniaze regiónom a ešte aj klame". Následne sa to snažil vysvetliť spôsobom, že šéf rezortu MIRRI zobral peniaze z eurofondov určené pre regióny a po kritike od samospráv, ktorú považuje Michal Kaliňak za oprávnenú, sa teraz snaží nájsť vinníkov práve v jeho osobe a v osobe Richarda Rašiho.

MINISTER MIGAĽ BERIE PENIAZE REGIÓNOM A EŠTE AJ KLAME ❌ Minister investícií Samuel Migaľ zobral eurofondové peniaze... Posted by Michal Kaliňák on Friday, June 20, 2025

"Eurofondy boli nastavené tak, že pokiaľ by (Samuel Migaľ) nič nemenil, neprepadlo by ani euro. Pán minister sa však pokúsil peniaze regiónov presunúť na iné priority a tým plynulé čerpanie ohrozil," dodáva Kaliňák s tým, že za posledných 16 mesiacov presunula Slovenská republika vo výzvach do regiónov 2,1 mld. eur.

"Každá výzva bola pripomienkovaná samosprávami. Doteraz to tak nikdy nebolo," doplnil štátny tajomník ministerstva vnútra SR. O konaní ministra Migaľa vyhlásil, že je to prejav nezáujmu o rozvoj regiónov a nedôvera voči samosprávam.

Reakcia ministra Samuela Migaľa

Šéf MIRRI sa stihol k týmto tvrdeniam vyjadriť ešte počas včerajšieho dňa. Na sociálne siete uverejnil video s popisom, že "Slovensko vďaka rozhodnutiu vlády o dočasnom zablokovaní malej časti eurofondov nepríde o sedemsto miliónov eur!"

"Peniaze regiónom neberieme, ale rozdávame! Podporujeme regionálne projekty a garantujeme, že neprídu ani o jedno euro!" vyjadril sa minister v príspevku na Facebooku. Následne dodal, že kritiku neodmieta, ale musí byť založená na faktoch.

"Najdôležitejším faktom sú v tomto prípade čísla. Tie nepustia a tu hovoria jasne. Veľkú spoluzodpovednosť za to, ako to dnes v čerpaní (eurofondov) vyzerá nesie jeden z tých, ktorý kričí najviac," oponoval minister investícii, regionálneho rozvoja a informtizácie SR. Vo vyhlásení dodal, že tvrdenie Michala Kaliňáka, s ktorým plne súhlasí aj Richard Raši, považuje za začiatok ich predvolebnej kampane.