V USA zadržali podozrivého muža: Ide o nastraženie bômb vo Washingtone v roku 2021

WASHINGTON - Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) zadržal muža podozrivého z umiestnenia rúrkových bômb vo Washingtone v predvečer útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Vo štvrtok to oznámila ministerka spravodlivosti Pam Bondiová, informuje správa agentúry Reuters.
Americké úrady zverejnili záznamy z bezpečnostných kamier a ponúkli finančnú odmenu vo výške 500.000 dolárov za informácie o páchateľovi. Počas niekoľkoročného vyšetrovania dostali stovky tipov na možné podozrivé osoby. Na záberoch z 5. januára 2021 bolo vidno neznámu osobu, ako umiestňuje bombu v blízkosti lavičky pred budovou Národného výboru Demokratickej strany (DNC). Ďalšiu bombu podozrivý umiestnil pri sídle Republikánskej strany. Reuters pripomína, že obe budovy sa nachádzajú v blízkosti Kapitolu, teda sídla amerického Kongresu.
Podozrivým je Brian Cole mladší
Bondiová uviedla, že podozrivým je Brian Cole mladší. Podľa zdroja oboznámeného s prípadom pochádza tento 30-ročný muž zo štátu Virgínia a žije so svojimi rodičmi, uvádza Reuters. Agentúra vysvetľuje, že bomby boli objavené až v deň útoku na Kapitol, keď stúpenci súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa vtrhli do budovy Kongresu v snahe zabrániť zákonodarcom potvrdiť víťazstvo exprezidenta Joea Bidena po voľbách v roku 2020. Polícii sa podarilo bomby zneškodniť a žiadna z nich nevybuchla.