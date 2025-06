VIDEOROZHOVOR Matúš Šutaj Eštok: Niekedy môžem byť diplomatickejší, z poklesu preferencií strach nemám

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

BRATISLAVA – Po roku jeho vedenia sa strana Hlas-SD prepadla v prieskumoch, no on sa poklesu preferencií nebojí. Hovorí, že ich ministri urobili pre ľudí kus roboty, no nemali čas tieto svoje úspechy odkomunikovať svojim voličom. Za seba priznáva, že urobil aj chyby a ešte ich aj veľa urobí, no vie sa z nich poučiť. O tom, ako sa pozerá na výroky premiéra, kde má strana Hlas-SD červené čiary ale aj o tom, či budeme mať po náborovej kampani už dostatok policajtov sme sa rozprávali s ministrom vnútra a predsedom strany Hlas-SD Matúšom Šutajom Eštokom.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Premiér Robert Fico pred pár dňami prišiel s myšlienkou, že by Slovensku svedčala neutralita. Vy ste sa k tomu už vyjadrili slovami, že ide o jeho osobný názor. Premiér to ale nepovedal niekde pri káve v súkromí, ale priamo na oficiálnej tlačovej konferencii. Môžeme sa tu vôbec baviť o nejakom súkromnom názore? Ide predsa o štátnika, tretieho najvyššieho ústavného činiteľa a všetko čo povie, počuje a berie na zreteľ takpovediac celý svet ako postoj Slovenska.

- Ja som typ politika, pre ktorého sú podstatné skutky a nie slová. Máme podpísané Programové vyhlásenie vlády, kde sú podpísaní všetci traja predsedovia koaličných strán. V časti, ktorá hovorí o zahraničnej politike a zahraničnopolitickej orientácii Slovenska je jasne napísané, že zahraničná politika Slovenska je orientovaná na všetky štyri svetové strany s tým, že sme pevnou súčasťou ako EÚ, tak aj NATO. Druhý skutok je memorandum troch najvyšších ústavných činiteľov, v tomto prípade pána prezidenta, pána predsedu vlády a vtedajšieho podpredsedu NR SR povereného riadením Petra Žigu, ktoré jasne hovorí o zahraničnopolitickej orientácii Slovenska, kde je zadefinovaná suverénna politika Slovenska na všetky svetové strany a pevným členstvom v EÚ a NATO. To je pre mňa podstatné a kľúčové. Na druhej strane nikto nemôže zobrať politikovi jeho osobný názor, ktorý v tomto prípade má. Rešpektujem Roberta Fica ako najskúsenejšieho politika na Slovensku a má právo na svoj vlastný názor. Môžem si o tom aj ja myslieť svoje. V tomto prípade si tiež môžem myslieť, že ide o vyjadrenie nejakého jeho názoru, ktorý potrebuje zadefinovať možno aj v kontexte toho, o čom sa v týchto dňoch má rokovať na samite. To, že sa idú zvyšovať výdavky na obranu, v ňom vyvolalo pocit tohto vyjadrenia smerom k jeho voličom. Ja ako predseda Hlasu jasne hovorím, že členstvo v EÚ je absolútne a NATO je našim bezpečnostným dáždnikom. V prípade, že by od slov prichádzalo k skutkom a niekto z koaličných partnerov by chcel vystupovať z EÚ alebo NATO, je to pre Hlas-SD červená čiara.

Tento premiérov výrok si všimli aj zahraničné média. V Nemecku o nás napríklad písali, že „Slovenský premiér Fico zvažuje vystúpenie z NATO.“ Je toto to, čo chcete o Slovensku v zahraničí čítať?

- Absolútne nie. My chceme, aby sa o Slovensku hovorilo ako o suverénnom partnerovi, ktorý má právo na vlastný názor. Nepáči sa mi, keď nás zrazu idú veľké krajiny poučovať, ako to bolo aj v prípade vyjadrení nemeckého kancelára Merza zhruba pred tromi týždňami, keď smeroval na Slovensko aj Maďarsko výčitku, že asi budú musieť v rámci EÚ otvoriť debatu o práve veta a o možnosti pozastavená európskych fondov iba preto, že sme vyjadrili svoj vlastný postoj k Ukrajine – že jej chceme pomáhať, ale nie vojensky. A o pár dní na to sa nemeckému kancelárovi vo vláde ozvali sociálni demokrati, ktorí ho vyzvali k tomu, že je potrebné prehodnotiť zahraničnú politiku Nemecka a nesústrediť sa iba na zbrojenie, ale venovať sa mierovým rokovaniam. Myslím si, že každá európska krajina by sa mala v prvom rade sústrediť na vlastnú politiku a rešpektovať ostatné krajiny. To, že Slovensko je malá krajina, neznamená, že si od veľkých nezaslúžime rešpekt, uznanie a právo na suverénne postoje. Dám vám to na príklade: V roku 2015 bolo Slovensko jedna z dvoch, možno troch krajín v EÚ, ktorá jasne povedala, že to, čo robila Angela Merkelová pri prvej migračnej vlne, nie je správne. Vtedy Slovensko všetci kritizovali. Prešlo 10 rokov a keď chodím na európske samity, spätne všetci politici hovoria, že keby Európa mala ten postoj, ako Slovensko, Európa by nečelila mnohým bezpečnostným hrozbám a výzvam, ktoré dnes vidíte. Nemci už nemajú ani pokojné vianočné sviatky.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Keďže zahraničné média tento výrok premiéra riešia a informujú o tom, nevyvoláva to u našich partnerov nedôveru voči Slovensku, keďže sme členom EÚ aj NATO a náš premiér hovorí o neutralite?

- Musíme rozlišovať nejaký osobný názor Roberta Fica ako predsedu strany Smer a postoj Roberta Fica ako predsedu vlády. Predseda vlády nikdy nespochybnil naše zakotvenie v rámci EÚ a naše členstvo v NATO. Pre mňa ako jeho koaličného partnera je toto kľúčové. Vyjadrení môže mať každý milión, ale podstatné sú pre mňa skutky. Hovorím to veľmi jasne – v momente, kedy by prichádzalo k nejakému skutku alebo činu, ktorý by viedol k tomu, že sa jeden z našich koaličných partnerov rozhodne meniť zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska a viesť ju mimo EÚ a mimo NATO, je to pre nás červená čiara a v takej vláde pokračovať nebudeme.

5. júla sa na Devíne konajú oslavy pri príležitosti sviatku Svätého Cyrila a Metoda. Kritizovaná je ich suma 750 000 eur. Nie je to v čase, kedy musíme konsolidovať a uťahovať si opasky privysoká suma?

- Potom nerobme nič. Povedzme si, že si nepotrebujeme svoje štátne sviatky pripomínať a že nám stačí, ak nám novinári, alebo liberálni influenceri nahrajú nejaké video a povedia v podstate, že Cyril a Metod tu nikdy ani neboli, že SNP sa nestalo, lebo pani Čaputová bola na 80. výročie na jachte a tak ďalej.... Ja si myslím, že Slovensko si má dôležité sviatky pripomínať. My sme na rozdiel od našich predchodcov – pamätáte si, ako sa pán Matovič a pán Ódor báli ľudí na SNP a nechceli ich pustiť do Banskej Bystrice - urobili na 80. výročie SNP také oslavy, ako si SNP zaslúži. Ak zabudneme na to, čo sa tu dialo a prestaneme si pripomínať hrdinov z minulosti, potom nás nečaká svetlá budúcnosť. My máme v ústave v rámci preambuly zakotvené, že sme postavení na cyrilo-metodskej tradícii. Priznám sa, že ja neviem čo bude za tých 750-tisíc eur, to sa musíte opýtať pána ministra Kaliňáka. Ja som za to, aby to bolo dôstojné tak, ako aj oslavy SNP, ktoré boli na úrovni, pre ľudí, otvorené.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar )

Vlani vláda vyčlenila na oslavy 450-tisíc. Prečo to musí byť teraz viac o 300-tisíc eur, lebo pripomenúť si Cyrila a Metoda sa dá aj za menej?

- Toto sa musíte opýtať pána ministra obrany. Ja neviem, čo všetko za toto urobí. Myslím si, že Cyril a Metod, nakoľko je to dôležitý sviatok, potrebujú, aby sme si to pripomenuli.

To nikto nespochybňuje, spochybňovaná je len tá vysoká suma.

- To sa musíte opýtať pána ministra Kaliňáka, čo všetko za to bude vykonané. Ako ho poznám, tak to bude na úrovni, transparentné a všetko vám do posledného centa vie vysvetliť.

Prešlo to už vládou. Vy ste sa na to nepýtali a nepozerali detailne na to, čo všetko je v tej sume obsiahnuté?

- Nie. Myslím, že ak to chcete vedieť, tak pán minister Kaliňák sem vie kedykoľvek prísť a vysvetliť to.

Ďalej sa dozviete:

Prečo skončila v Hlase-SD Zuzana Dolinková

Aký podiel má na prepade preferencií strany Hlas-SD

Ako sa pozerá dnes na svoje kontroverzné výroky o matkách či sekulárnom štáte

Či budeme mať po náborovej kampani už dostatok policajtov

Viac sa dozviete vo VIDEOROZHOVORE TU: