Situácia je vážna! Pre slintačku a krívačku polícia skontrolovala za 12 hodín vyše 4100 vozidiel

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Polícia v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky skontrolovala za 12 hodín, teda od 7.00 do 19.00 h, viac ako 4100 vozidiel, z toho 222 určených na prepravu zvierat. V šiestich prípadoch objavila vozidlá, ktoré zvieratá prepravovali. Informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.

"V rámci vnútrozemnej kontroly sme v jednom prípade nariadili na pokyn štátnej veterinárnej správy návrat motorového vozidla do miesta pôvodu Lysá pod Makytou. Osoba, ktorá sa podrobila kontrole, prevážala ošípané," skonštatovala Hrabovská. V obci Baka (okres Dunajská Streda), kde sa nachádza miesto nákazy, asistuje polícia počas celého dňa pri zastavovaní vozidiel, ktoré vstupujú do obce alebo ju opúšťajú, a to pre nevyhnutnú dezinfekciu. Priestor areálu, rovnako ako samotný objekt a jeho okolie, zabezpečuje pred vstupom nepovoleným osobám.

Policajné hliadky zároveň naďalej vykonávajú kontrolu na určených hraničných priechodoch alebo v ich v blízkosti. Vo viacerých prípadoch je to aj za súčinnosti Finančnej správy a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Dopravná polícia zasa poskytuje asistenciu pri sprievode nákladnej dopravy určenej na prepravu utratených zvierat. Polícia avizuje, že v prijatých opatreniach a nepretržitej kontrole bude naďalej pokračovať.

Ochorenie potvrdené v troch obciach

Ochorenie slintačky a krívačky je potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. V okrese Dunajská Streda je od piatkového (21. 3.) večera vyhlásená mimoriadna situácia. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.