Likvidujú tisíce kusov dojníc! Katastrofické dopady slintačky a krívačky: Už sa hovorí o výpadkoch v dodávkach MLIEKA

Zasiahnutá je aj farma v Bake, kde sa podľa slov ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SSD) už dnes začalo s likvidáciou zvierat. Utratených len na tejto farme by malo byť zhruba tisíc kusov dobytka. „Naše stádo v Bake, ktoré tvorí 1 060 dojníc, 50 vysokoteľných jalovíc a 220 teliat, bude musieť byť zlikvidované. Robíme všetko pre to, aby sme nákazu dokázali zastaviť. Pre chov hovädzieho dobytka je to katastrofa,“ povedal predseda predstavenstva EXATA Group Juraj Slaninka. Farma patrí do skupiny EXATA, ktorá je jedným z najväčších slovenských investorov v oblasti poľnohospodárstva.

Upozornil, že farma v Bake dosahuje ročnú produkciu mlieka 12 miliónov litrov. Toto mlieko sa teraz stráca z trhu. Akýkoľvek hovädzí dobytok, ktorý je takouto nákazou postihnutý, musí byť okamžite zlikvidovaný.

„Aktuálne sa snažíme zabrániť šíreniu nákazy. Škody sú ale obrovské a to nehovorím iba o ekonomických, ale aj morálnych a emocionálnych škodách. Z Maďarska sme prednedávnom videli zábery vybitých stád. To nie je pekný pohľad a teraz to čaká aj nás,“ povedal na záver Juraj Slaninka a dodal, že výpadky dodávok mlieka pocíti trh okamžite. Podľa jeho slov bude nevyhnutné, aby sa do tejto situácie vložil aj štát a Ministerstvo poľnohospodárstva.

Nákaza slintačky a krívačky postihla hovädzí dobytok na Slovensku naposledy pred viac ako 50-timi rokmi. Ide o vysoko nákazlivé ochorenie. Týka sa však len zvierat ako sú kravy, prasce, kozy a ovce.