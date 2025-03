Polícia vo Francúzsku zadržala chlapca: Podozrivý je z útoku na rabína

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Rabín sa so svojim 9-ročným synom vracal domov zo synagógy, keď ho páchateľ udrel do hlavy, uhryzol do ramena a urážal, uviedla prokuratúra. Páchateľ z miesta činu ušiel, ale polícia v sobotu večer podozrivého zadržala.

Úrady preverujú totožnosť zadržaného mladíka, pretože pri zaistení nemal pri sebe doklady totožnosti. Prokuratúra začala vyšetrovanie úmyselného násilia v súvislosti s náboženským vyznaním obete. Prezident Emmanuel Macron vyjadril solidaritu s rodinou rabína a všetkými Francúzmi židovského vierovyznania. "Antisemitizmus je jed," napísal na sociálnej sieti X. Francúzsko je domovom najväčšej židovskej populácie mimo Izraela a Spojených štátov, ako aj najväčšej moslimskej komunity v Európskej únii, pripomína AFP.