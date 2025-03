MIMORIADNE zasadanie vlády pre výskyt slintačky a krívačky: NOVÉ úlohy pre ministrov, platia prísne pravidlá

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má v spolupráci s ministrom pôdohospodárstva Richardom Takáčom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (obaja Smer-SD) vyžiadať technickú pomoc z iných členských štátov Európskej únie do 26. marca. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) má prostredníctvom Ozbrojených síl SR zabezpečiť poskytnutie súčinnosti Policajnému zboru pri výkone kontroly premiestňovania zvierat na celom území SR. Vojaci tiež majú poskytnúť súčinnosť orgánom veterinárnej správy s likvidáciou zvierat nakazených slintačkou a krívačkou v súlade s nariadeným úradným postupom.

Mimoriadne zasadanie vlády pre výskyt slintačky a krívačky

Polícia a ozbrojení príslušníci finančnej správy majú podľa materiálu taktiež spolu so zverolekármi kontrolovať premiestňovania dobytka. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) má na tieto úlohy vyčleniť financie. Vládny kabinet zároveň zakázal akékoľvek premiestňovanie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov vrátane farmovej zveri. Tento zákaz sa vzťahuje aj na akékoľvek premiestňovanie zvierat z iných štátov do SR a z územia Slovenska do iných štátov.

Zakazuje medzinárodnú prepravu alebo tranzit zvierat cez okresy Komárno a Dunajská Streda. "V prípade ostatných okresov je medzinárodná preprava s nakládkou a vykládkou mimo územia SR možná len bez zastavenia spojeného s nakládkou alebo vykládkou na území SR s uprednostnením hlavných cestných ťahov," uvádza sa v materiáli.

Ladislav Kamenický

Zákaz premiestňovania zvierat cez hraničné prechody

Taktiež vláda zakázala premiestňovanie zvierat cez hraničné prechody Čunovo - Rajka, Medveďov - Vámosszabadi, Komárno - Komárom a Štúrovo - Esztergom. Konať sa tiež nemôžu podujatia, trhy a výstavy hovädzieho dobytka, oviec, kôz či ošípaných. Kabinet ďalej nariadil pri vstupe a výstupe z budov na ustajnenie zvierat používať dezinfekciu. Čistiť a dezinfikovať sa majú aj vozidlá či vybavenie na prepravu zvierat. Vlastníci musia podľa vlády likvidovať uhynuté zvieratá v súlade s nariadeným úradným postupom.

Nariaďuje sa uzatvorenie všetkých zariadení na vystavovanie hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov verejnosti vrátane zoologických záhrad a cirkusov. V reštrikčnom pásme bude platiť zákaz vstupu verejnosti do lesov s výnimkou poľovníkov, ktorí budú môcť do lesov vstupovať s cieľom monitorovania zveri a zabezpečovania nariadených odstrelov, aby získali vzorky na laboratórnu diagnostiku. Užívatelia poľovných revírov majú označiť prístupové cesty a chodníky do lesov na hranici reštrikčného pásma tabuľou "Zákaz vstupu do lesa" a kontrolovať dodržiavanie tohto zákazu.

Naďalej platí potvrdenie slintačky a krívačky v troch chovoch, uviedol Takáč

Naďalej platí potvrdenie ochorenia slintačky a krívačky v troch chovoch na juhu Slovenska - v obciach Medveďov, Ňárad a Baka. Všetky zložky robia maximum pre zamedzenie šírenia nákazy. Na tlačovej konferencii po sobotnom mimoriadnom rokovaní vlády o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Doplnil, že v nedeľu (23. 3.) podvečer sa uskutoční ďalšie zasadnutie Národnej protinákazovej komisie v rozšírenom zložení.



V spolupráci s Ministerstvom obrany hľadajú lokality na uloženie usmrtených zvierat

Agrorezort hľadá aj v spolupráci s Ministerstvom obrany (MO) SR vhodné lokality na uloženie usmrteného hovädzieho dobytka v súvislosti s nákazou slintačky a krívačky. V sobotu sa začalo utrácanie dobytka v napadnutom chove v obci Baka, odvážané sú do kafilérie v Žiline. Pri utrácaní dobytka pomáha aj technika zapožičaná z Českej republiky. Na tlačovej konferencii po sobotnom mimoriadnom rokovaní vlády o tom informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).

Nad farmami zasiahnutými slintačkou je bezletová zóna pre drony

Nad tromi farmami na juhu Slovenska, ktoré sú zasiahnuté ochorením slintačky a krívačky, platí od soboty bezletová zóna pre drony. Bezpečnostné zložky sú v tejto súvislosti v 24-hodinovej pohotovosti. Na tlačovej konferencii po sobotnom mimoriadnom rokovaní vlády o tom informoval štátny tajomník Ministerstva obrany SR Igor Melicher.



Fico nevylúčil ďalšie mimoriadne rokovanie vlády

Premiér Fico po rokovaní vlády uviedol, že vyhodnotili doteraz prijaté opatrenia, prijali nové. Potvrdil, že zajtra podvečer sa uskutoční ďalšie zasadnutie krízového tímu s tým, že ak bude potrebné, zvolá ďalšie mimoriadne rokovanie vlády. "Zložky, ktoré riešia krízovú situáciu, sú v plnom nasadení a koordinujú svoje kroky so susednými štátmi, ako aj s európskymi štruktúrami," dodal.