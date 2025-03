Búrka v koalícii: Michelko si myslí, že schôdzu síce otvoria, no voľbou Rašiho si už taký istý nie je!

Michelko nevedel priamo zaručiť, či Rašiho za nového šéfa parlamentu zvolia. (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Bude to veľmi tesné! Práve takéto odhady a emócie lomcujú koaličnými poslancami pri téme voľby nového predsedu parlamentu. Tým by mal byť už nepochybne terajší minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Jeho voľbou si však nie je istý Roman Michelko z klubu SNS. Ten síce tvrdí, že schôdzu sa im podarí otvoriť, no pri tajnom hlasovaní bude množstvo príležitostí uhnúť.

archívne video

Táto pozícia patrí strane Hlas a naším nominantom je Richard Raši, povedal Tomáš Drucker (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Už týždne sa hovorí o tom, že koaličné rokovania sa zasekli na diskusiách s rebelujúcimi migaľovcami. Tých reprezentuje Samuel Migaľ, Radomír Šalitroš a ešte stále člen Hlasu-SD a primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Práve ich hlasy by mohli stabilizovať možnú 79-tku, no nateraz to nevyzerá tak, že by k dohode došlo, z čoho pramenia aj neistoty o voľbe nového predsedu parlamentu.

(Zdroj: TASR/Dano Veselský)

Krst ohňom a zloženie sľubu Radačovského

Najbližšia parlamentná schôdza by sa mala konať v utorok 25. marca. Práve toto je deň, ktorí mnohí z politológov a aj predstaviteľov aktuálnej politickej scény označujú ako krst ohňom. Počas tejto schôdze sa totiž zistí to, koľko poslancov jre reálne ochotných naďalej podporovať koalíciu a tiež voľbu nového šéfa parlamentu.

Dôležitosť schôdze tkvie aj v tom, že poslanci potrebujú stabilizovať koalíciu na pôvodnú 76-tku, a to zložením sľubu náhradníka za odídeného ministra Rudolfa Huliaka - Miroslava Radačovského. Teraz je technicky otázne, či k otvoreniu schôdze vôbec dôjde, keďže opozícia sa nechce podieľať na pomáhaní koalícii a bez jej pomoci majú len 75 hlasov.

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Nutné je tiež povedať, že koalíciu môžu postihnúť nečakané zdravotné či iné problémy. Možné indispozície poslancov sa už viackrát objavili. Spomína sa vážne onkologické ochorenie primátora Liptovského Mikuláša Jána Blcháča z Hlasu, no je tu aj člen SNS Roman Michelko, ktorý nedávno absolvoval dlhšie plánovanú operáciu, pre ktorú musel stráviť niekoľko dní v nemocnici. Práve toto sú momenty, kedy sa koalícia nemôže spoľahnúť na pohodlnú väčšinu, čím riskuje aj samotný Raši.

Podľa Michelka otvorenie schôdze a skladanie sľubu Radačovského spolu nesúvisí

"Myslím si, že nastúpenie náhradníka za Huliaka je už vyriešené. Uplatnenie si mandátu nemôže byť závislé na uznášaniaschopnosti. Nehovoriac o tom, že tuším aj Ferenčák a dokonca aj Migaľ povedali, že keby bolo treba, tak na otvorenie schôdze prídu," povedal pre Pravdu Michelko.

Roman Michelko (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Na Smer a SNS bude spoľahnutie, na klub Hlasu paradoxne až tak nie

"To, že Rašiho nepodporujú (migaľovci, pozn. red.), je ich problém a problém Hlasu. V podstate v tomto zmysle premiér Fico povedal, že 41 poslancov Smeru je jasných a za klub SNS môžem povedať, že nikto ani v náznaku nenaznačil, že by mal s Rašim problém. Jediný teoretický problém môže nastať v klube Hlasu. Je to tesné," uzavrel poslanec.