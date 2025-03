Ministerstvo investícií odhaľuje pochybenia v NASES: Škoda presahuje milión eur!

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR sa chystá podať trestné oznámenia za pochybenia vo verejnom obstarávaní z roku 2022, ktoré sa diali pod bývalým vedením Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Tieto pochybenia stáli štát 1,2 milióna eur. V utorok to na tlačovej konferencii povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD).

"Máme podozrenie, že došlo k poškodzovaniu finančných záujmov Európskej únie, že sa porušili povinnosti pri správe cudzieho majetku a máme podozrenie, že došlo k machináciám pri verejnom obstarávaní a toto bude súčasťou trestného oznámenia, ktoré podávame za činnosť Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby, za bývalého vedenia pod hlavičkou Veroniky Remišovej (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) a pod štátnym tajomníkom Jánom Hargašom (PS)," uviedol Raši.

Agentúra vypísala verejné obstarávanie ešte v novembri 2022 na manažment a dizajnovanie formulárov v elektronickej komunikácii štátu. Išlo o nákup licencií na produkt, ktorý mal sprehľadniť a zjednodušiť prácu NASES poskytujúcej služby obyvateľom Slovenska. Do výberového konania sa prihlásili tri firmy, pričom najnižšiu sumu vo výške 680.400 eur ponúkla spoločnosť Jump soft, ktorá však bola vylúčená a bývalé vedenie NASES vybralo za víťaza iný podnik.Ten predložil dvojnásobne drahšiu ponuku v sume 1,2 milióna eur a dodal systém na nákup licencií NASES, ktorý bol podľa Rašiho síce funkčný, ale nepoužiteľný, keďže ho bolo potrebné doprogramovať. Programovanie tohto systému mala následne spraviť spoločnosť Slovensko IT, na ktoré išlo 1,3 milióna eur. Šéf rezortu investícií zdôraznil, že spoločnosť to nevedela naprogramovať, preto peniaze z európskych zdrojov musela vrátiť a celý systém nakoniec musí zaplatiť štát.

Týmito pochybeniami sa začal zaoberať aj Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý skúmal to, prečo NASES nebola spokojná s firmou Jump soft a lacnejšou ponukou vo verejnom obstarávaní oproti inej víťaznej spoločnosti. Lacnejšia ponuka bola podľa ÚVO v poriadku, a teda z verejného obstarávania vyplynulo, že bolo v rozpore so zákonom, keďže vyhrala firma, ktorá ponúkla dvojnásobnú cenu za dodanie produktu. Raši doplnil, že celé verejné obstarávanie bolo pripravené na kľúč pre vopred vybratého uchádzača. NASES v minulosti tvrdil, že firma s lacnejšou ponukou nespĺňala opis predmetu zákazky.

"Štatutári Národnej agentúry pre sieťové elektronické služby konali v rozpore s platnými právnymi predpismi a zo zistených faktov naozaj vyplýva podozrenie z machinácií pri verejnej súťaži, čím mohlo dôjsť k ohrozeniu finančných záujmov Európskej únie a škoda presahuje sumu jedného milióna eur," uzavrel Raši.Štátny tajomník MIRRI Ivan Ivančin dodal, že minulý týždeň dostal rezort žalobu od neúspešného uchádzača, ktorý chcel dodať produkt pre NASES za polovičnú cenu, s tým, že mu bola spôsobená finančná škoda. O tom, že firma nevyhrala súťaž vo verejnom obstarávaní, sa totiž dozvedela až dva dni po ukončení obstarávania a nemohla sa tak brániť.