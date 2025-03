Návrh na zmeny v rokovaní európskeho výboru by sa mal stiahnuť, avizoval Ferenčák

Ján Ferenčák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Bratislava 20. marca (TASR) - Národná rada (NR) SR by nemala rokovať o návrhu na zmeny týkajúce sa účasti členov vlády na parlamentnom výbore pre európske záležitosti. Pozmeňujúci návrh k novele zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie by mal predkladateľ Richard Glück (Smer-SD) z rokovania stiahnuť. Avizoval to predseda výboru Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý s navrhovanými zmenami nesúhlasil. Stiahnutie návrhu potvrdil aj Glück.

"Mám vykonzultované s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), že pozmeňujúci návrh bude stiahnutý, nebude narušený chod európskeho výboru a nebude zamedzené tomu, aby sa aj členovia vlády zúčastňovali na rokovaní. Je to podmienka, ktorú som si aj ja dal a dúfam, že na najbližšej schôdzi to bude naplnené," poznamenal Ferenčák novinárom v parlamente. Vyhlásil, že v tomto prípade ide o hodnotovú vec. Pripomenul, že v parlamente sa pri hlasovaní o novele pre nesúhlas s pozmeňujúcim návrhom s ďalšími dvoma poslancami neprezentoval a plénum tak nebolo uznášaniaschopné. "Na základe toho ma začali posúvať do skupiny tzv. rebelov, ale to nebolo rebelantstvo, toto bolo jednoznačné hodnotové nastavenie," podotkol.

Aj Glück potvrdil, že návrh, ktorý mal zaviesť možnosť zastupovania povereného člena vlády iným členom vlády na zasadnutí európskeho výboru v prípade, ak sa nemôže na rokovaní zúčastniť, stiahne. Odôvodnil to tým, že to bola jedna z podmienok Ferenčáka. K téme sa vyjadril aj podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Myslí si však, že úprava bola technická, nie hodnotová. "Nemalo to byť zvykové právo," podotkol s tým, že sa tým malo vyhnúť časovému stresu, keď sa urýchlene rieši služobná cesta na Európsku radu.