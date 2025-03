Richard Raši chystá prechod z ministerstva do parlamentu: Zmena vo vedení Národnej rady

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ak dôjde k definitívnej dohode s poslancami okolo Samuela Migaľa, podá minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) demisiu, aby mohol byť v parlamente budúci týždeň volený na post predsedu Národnej rady (NR) SR. Uviedol to na utorkovej tlačovej konferencii. Funkcie by sa mohol vzdať koncom tohto alebo začiatkom budúceho týždňa. Riadna schôdza parlamentu sa začína v utorok (25. 3.), šéfa NR SR by mali podľa Rašiho voliť v prvý deň schôdze.

"Na to, aby som mohol byť navrhnutý, už ministrom nemôžem byť. Pokiaľ bude platiť to, k čomu sa smeruje, v utorok by som mal nastúpiť ako poslanec do Národnej rady," povedal Raši. Vzdať sa funkcie ministra by sa mohol najneskôr začiatkom budúceho týždňa. "Keď má koaličná zmluva platiť, tak táto voľba by mala byť v prvý deň schôdze," povedal o termíne voľby predsedu parlamentu.

VIDEO Minister Richard Raši na tému: Trestné oznámenie pre závažné pochybenia a machinácie pri verejnom obstarávaní v NASES

Minister Richard Raši na tému: Trestné oznámenie pre závažné pochybenia a machinácie pri verejnom obstarávaní v NASES (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Raši sa odvoláva na víkendové vyjadrenia, že sa blíži uzavretie dohody so skupinou okolo Migaľa. Demisiu podá, keď bude podpísaná definitívna dohoda s týmito poslancami. Štátni tajomníci Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michal Kaliňák a Ivan Ivančin sú podľa Rašiho odborníci. Pochybuje, že by sa im niekto dokázal pozrieť do očí a povedať, že "to nefunguje". Zároveň dodal, že sa nikto nebude "priväzovať k stoličke". Pozval poslancov okolo Migaľa vrátane Radomíra Šalitroša, aby prišli na ministerstvo a prebrali záležitosti so štátnymi tajomníkmi. Potvrdil tiež, že Hlas-SD si bude v budúcnosti dávať väčší pozor a poctivejšie vyberať nominantov na kandidátnu listinu do parlamentných volieb.

Richard Raši (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Funkcia predsedu parlamentu je neobsadená od apríla 2024, keď v prezidentských voľbách zvíťazil jeho dovtedajší šéf Peter Pellegrini. Podľa koaličnej zmluvy patrí post Hlasu-SD, ktorý nominoval Rašiho. K dohode v koalícii na voľbe nového predsedu NR SR však doteraz nedošlo. Vládna koalícia aktuálne rokuje s trojicou poslancov okolo Migaľa o ich podpore. Dostať by mohli MIRRI SR, ktoré po novom prešlo pod Smer-SD.