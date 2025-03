Odborníci VARUJÚ pred TÝMTO fenoménom na sociálnej sieti: Ohrozenie zdravia! Kontrolóri hrozia pokutami

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

S rozmachom sociálnych sietí sa stretávame s nelegálnym predajom rôznych druhov tovaru, vrátane potravín. "Tento fenomén predstavuje vážnu výzvu pre orgány úradnej kontroly, legislatívne orgány, aj spotrebiteľov," informujú potravinári zo ŠVPR SR, ktorí upozorňujú, že nelegálny predaj potravín môže byť trestaný rôznymi spôsobmi.

(Zdroj: Getty Images)

Zo strany orgánov úradnej kontroly potravín hrozí od 100 eur do 100-tisíc eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokuta, ak nezabezpečí registráciu prevádzkarne vrátane predaja na diaľku. Fyzická osoba riskuje pokutu do 2 000 eur, pričom pri opakovanom priestupku až do 4 000 eur. Nelegálny predaj môže byť tiež potrestný v blokovom konaní do 500 eur, daňovými kontrolami a sankciami. "V extrémnych prípadoch aj obvinenie z ohrozovania verejného zdravia alebo podvodu," varuje potravinová správa.

Riziká pri nákupe domácich výrobkov cez sociálne siete

Potravinári pripomínajú, že predaj domácich výrobkov zahŕňa aj manipuláciu s potravinami, pri ktorej musí byť zabezpečená vysoká úroveň hygieny počas prípravy, spracovania a balenia. "Nesprávne hygienické podmienky môžu viesť k nebezpečným mikroorganizmom v potravinách, čo môže spôsobiť otravu alebo infekcie. To môže mať vážne následky pre zdravie spotrebiteľov," upozorňujú.

Nesprávne umyté ruky, kontaminované náradie alebo nečisté pracovné plochy môžu viesť k šíreniu baktérií, ako sú salmonela alebo listeria, ktoré môžu ohroziť zdravie spotrebiteľov. Nesprávne skladovanie výrobkov (napr. pečivo alebo koláče pri nesprávnej teplote) môže spôsobiť, že sa rýchlo znehodnotia a stanú sa nebezpečnými.

Hrozba aj pri preprave potravín

Pri preprave potravín podľa ŠVPS SR existuje viacero rizík, ktoré môžu ovplyvniť ich bezpečnosť a kvalitu.

Nesprávna teplota počas prepravy môže spôsobiť kazenie potravín. Prerušenie chladenia alebo nedostatočná izolácia môže viesť k rastu baktérií. Krížová kontaminácia medzi rôznymi druhmi potravín (napr. surové mäso vs. hotové jedlá). Kontakt potravín s nečistotami alebo chemikáliami počas prepravy. Nevyčistené prepravné vozidlá môžu byť zdrojom baktérií alebo plesní. Príliš dlhá doba prepravy môže znížiť čerstvosť potravín.

Potravinové alergie a intolerancie

Veľká noc je časom, keď sa na stoloch objavujú rôzne druhy koláčov, vajíčok a iných výrobkov. Mnohé z týchto potravín môžu obsahovať bežné alergény, ako sú orechy, mlieko, vajcia, lepok alebo sezam. "Ak predávajúci neuvedie presné informácie o alergénoch, môže to ohroziť zdravie zákazníkov s alergiami. Vážne alergické reakcie môžu viesť k hospitalizácii alebo vážnym zdravotným problémom," varujú potravinári a prpomínajú, že podľa legislatívy EÚ je potrebné informovať spotrebiteľov o prítomnosti alergénov v potravinách. Nezabezpečenie správneho označenia môže viesť k právnym problémom.

(Zdroj: Getty Images)

Kvalita a trvanlivosť surovín

Výroba kvalitných výrobkov závisí od kvalitných surovín. "Nelegálne predávané potraviny cez sociálne siete môžu pochádzať z neoverených zdrojov a nemusí byť zabezpečená ich zdravotná bezpečnosť," varujú potravinári a opätovne zdôrazňujú, že konzumácia takýchto produktov môže viesť k otravám alebo iným zdravotným komplikáciám.

Doma pripravované výrobky v období Veľkonočných sviatkov, napríklad zákusky, lahôdky, pečené výrobky, ako sú koláče alebo mazanec, môžu mať obmedzenú trvanlivosť. "V domácich podmienkach nie je zabezpečené monitorovanie trvanlivosti a podmienok skladovania, čím môže dôjsť k znehodnoteniu produktov, čo môže ovplyvniť ich kvalitu a bezpečnosť," upozorňuje ŠVPS SR s tým, že bez správneho označenia dátumu spotreby môže byť výrobok spotrebovaný po uplynutí bezpečnej lehoty, čo môže spôsobiť problémy.