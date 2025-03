Zvýšená DPH, no 5-percentná daň na základné potraviny: TAKTO konsolidácia zatriasla našimi peňaženkami!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Vyššia DPH na všetko okrem základných potravín, kde je DPH namiesto 23% len 5%. Okrem toho však pribudla daň z cukru a spotrebiteľov trápi aj daň z alkoholu - aj to všetko sú skutočnosti, ktoré menia ceny potravín v našich regáloch. Inflácia a konsolidačný balíček vlády poriadne prevetrali naše peňaženky a úspory, no podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča už nemáme najdrahšie potraviny v eurozóne. Dôvodom je, že Štatistický úrad, ktorý každý mesiac zverejňuje priemerné ceny vybraných potravín, prešiel na novú metodiku zberu dát. Od nového roka ide o údaje z tzv. scanner dát, teda reálnych cien, ktoré spotrebitelia zaplatia pri pokladni a sú v nich zahrnuté aj zľavy. „Túto metodiku využíva 14 krajín Európskej únie a poskytuje nám reálnejší obraz, čo sa týka inflácie,“ hovorí predseda Štatistického úradu Martin Nemky. Informoval o tom portál tvnoviny.sk

Od 1. januára sa nám DPH za tovar a služby dvihla z 20 na 23 percent s výnimkou základných potravín, kníh a gastrosektoru a hotelierstva, kde platí 5-percentná daň. A práve ceny základných potravín tak mali po zavedení nižšej marže klesať. Je to v skutočnosti tak, a ako sa menili ceny niektorých potravín? Pozreli sme sa detailnejšie na dáta Štatistického úradu.

Napríklad, ryža skutočne zlacnela a v porovnaní s decembrom minulého roka za ňu v priemere platíme o 3 centy menej. Koncom minulého roka sa predávala za 1,60 eura, v januári to bolo 1,57 eura. Hladká múka si zhruba držala cenu, za mesiac klesla jej cena z 0,57 na 0,56 eura. Zlacnel aj chlieb, a to z 2,5 eura na 2,41 eura. O 20 centov sú lacnejšie aj detské piškóty, tie sa v januári predávali za 5,56 eura za kilo. Väčšina potravín však zdražela.

Ceny vybraných potravín za december 2024. (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Ceny vybraných potravín za január 2025. (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Napríklad, kým vianočka stála v decembri 5,00 eura, v januári to bolo už 5,36 eura, nárast tak bol necelých 40 centov. Drahšie sú aj tyčinky, tie zdraželi o 21 centov z 6,72 na 6,93 eura. O necelých 20 centov zdraželo aj lístkové cesto, v januári sa predávalo za 3,52 eura.

Zdražovanie však neobišlo ani mäso. Hovädzie predné bez kosti kupovali spotrebitelia za 9,77 eura v decembri, o mesiac neskôr to bolo už 9,88 eura za kilo. Aj pitvané kurča je v obchodoch drahšie, kým v decembri sme zaň platili 2,62 eura, v januári to bolo 2,69 eura za kilo. Kuracie rezne si viac-menej držia svoju cenu, kilo sa predávalo za 5,48 eura. Mimoriadne však zdraželo jahňacie mäso, kým v decembri sme ho vedeli kúpiť za 9,97 eura za kilo, v januári to podľa údajov bolo už za 17,85 eura za kilo.

Ceny vybraných potravín za december 2024. (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Ceny vybraných potravín za január 2025. (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Naopak, mäsové výroky zlacneli. Dusená šunka klesla na cene z 9,68 eura za kilo na 9,29 eura za kilo, o takmer euro bola lacnejšia aj malokarpatská saláma, a to na 10,32 eura za kilo. Mrazené ryby - filety sa predávali o euro lacnejšie, a to za 12,41 eura. Naopak, za rybie filé sme si priplatili takmer dve eurá, kým v decembri stálo kilo 7,68 eura, na začiatku roka to bolo už 9,33 eura.

Zlé správy máme aj pre ľudí, ktorí pijú delaktózované mlieko. To zdraželo z 1,47 eura na 1,61 eura. Obľúbené kondenzované mlieko rovnako zdraželo, z 1,88 eura na 2,32 eura. Drahší je aj olej, a to o 20 centov, pričom v januári sa predával za 1,81 eura.

Ceny vybraných potravín za december 2024. (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Ceny vybraných potravín za január 2025. (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Podľa Štatistického úradu však zlacnel plesňový syr, a to z 10,86 eura na 10,51 eura. Rovnako sa podľa odborníkov predáva lacnejšie aj maslo, ktoré kleslo na cene o 40 centov na 2,48 eura za 250-gramové balenie.

Kým napríklad hrozno zlacnelo o 80 centov na 5,15 eura za kilo, iné ovocie zdraželo. Napríklad, banány boli drahšie o 25 centov na 1,33 eura za kilo, mandarínky o 54 centov na 1,88 eura za kilo, slivky o 1,44 eura na 3,66 eura. Obdobne na tom bola aj zelenina, petržlen sa predával drahší o 22 centov za 2,73 eura za kilo, paprika o 18 centov drahšia za 3,48 eura za kilo. Naopak, lacnejšie sa predával zeler, a to o 17 centov za 1,85 eura za kilo, kel o 12 centov lacnejší za 1,7 eura za kilo, uhorka o 10 centov lacnejšia za 1,7 eura, zemiaky o 5 centov lacnejšie za 0,97 eura za kilo.

(Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

(Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Drahšie boli aj niektoré potraviny, bez ktorých si gazdiné nevedia predstaviť svoj život. Kryštálový cukor bol medzimesačne drahší o 7 centov, predával sa za 0,82 eura za kilo, med o 12 centov drahší, predával sa za 5,18 eura za kilo, drahšia bola aj mliečna čokoláda, 100 gramov predávali obchodníci za 1,61 eura, ide tak o zdraženie o 16 centov za 100 gramov. Horčica aj kečup si viac-menej držali ceny. Zrnková káva zlacnela o 18 centov na 5,47 eura za 250-gramové balenie.

A čo kritizované malinovky a sirupy, na ktoré sa vzťahuje daň z cukru? Malinovka zdražela o tretinu, a to z 0,67 eura za liter na 0,93 eura za liter. O Pol eura je drahší aj sirup, začiatkom roka sa predával za 3,52 eura za liter. Víno biele sa predáva za rovnakú sumu, ako v decembri a cenu fľaškového piva 12-ky nevieme porovnať cenu, keďže Štatistický úrad nezverejnil jeho priemernú cenu za január.

Ceny vybraných potravín za december 2024. (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)

Ceny vybraných potravín za január 2025. (Zdroj: Reprofoto / Štatistický úrad)