Slová analytikov NEPOTEŠIA! Ceny potravín na Slovensku by mohli do leta stúpnuť

BRATISLAVA - Ceny potravín na Slovensku budú stúpať aj v prvom polroku 2025, do leta by sa mohli medziročne zvýšiť asi o 4 %. K rastu cien potravín môže prispieť od 1. apríla aj transakčná daň, tlmiť ich rast by naopak mala zavedená päťpercentná daň z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny. Uviedli to oslovení bankoví analytici, v súvislosti s dátami o januárovej inflácii, ktoré minulý týždeň zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

"V ďalších mesiacoch očakávame ďalší rast cien potravín, aj keď už nie taký silný ako v januári. Od februára do júna zvyknú potraviny u nás bežne v priemere zdražieť o nejakých 1,6 %. Ak by sa tento rok vyvíjali podobne, medziročnú mieru inflácie v potravinách by to mohlo zvýšiť z januárových 2,5 % k júnovým 4 %," priblížil Michal Lehuta, makroekonomický analytik VÚB.

Ostatné štatistiky výrobných cien v sektore potravín a poľnohospodárstva (zatiaľ len za december) spolu s novými daňovými a inými povinnosťami pre podnikateľov taktiež podľa neho naznačujú pokračovanie rastu maloobchodných cien, aj keď zďaleka nie takým tempom ako v krízovom období rokov 2022-2023. "Z vývoja trhových cien poľnohospodárskych komodít za ostatné tri mesiace v eurách môžeme usudzovať, že najviac môžu zdražieť káva a kakao. Naopak zlacnieť by mohol pomarančový džús, prípadne oleje a cukor," spresnil Lehuta.

Zvýšené podnikateľské náklady tlmia efekt nižšej DPH

"Napriek tomu, že selektivita DPH spôsobila zníženie veľkej skupiny potravín, všeobecne prevážili v cenách efekty zvýšenia podnikateľských nákladov. Očakávame, že druhá vlna zdražovania môže prísť spolu s efektívnosťou transakčnej dane, avšak tá nebude už tak významná. Ceny potravinového koša spotrebiteľov tak ešte môžu vzrásť, avšak oproti januáru už prírastky nebudú silné," podčiarkol Tomáš Boháček, analytik 365.bank.

Okrem domácich faktorov bude na ceny podľa jeho názoru vplývať aj vývoj cien potravín na finančnom trhu. "Tam vývoj naznačuje, že klesať by mohla najmä cena potravinárskych olejov, cukru, ale aj ceny mäsa. Ceny obilnín by sa príliš meniť nemali, rásť by naďalej mohli ceny mlieka a mliečnych výrobkov, či pochutín ako kakao a káva, kde sa budú prejavovať stále aj prudké predchádzajúce rasty na komoditnom trhu," poznamenal analytik 365.bank.

Rast cien potravín by sa v druhom polroku mohol spomaliť

"Počas roka by mohol byť medziročný rast cien potravín naďalej pozvoľný, pričom nižšia DPH na potraviny bude rast cien potravín do istej miery ďalej tlmiť," doplnil Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne. "Očakávame, že ceny potravín by v prvom polroku mohli v priemere rásť okolo úrovne 4 %, následne by sa tempo rastu mohlo aj kvôli bázickému efektu pri tukoch a olejoch spomaliť," dodal Kočiš.

ŠÚ SR informoval, že rast cien v januári v porovnaní s decembrom významne ovplyvnili aj potraviny, ktorých ceny sa zvýšili v priemere o 0,5 %. Ceny za alkoholické nápoje a tabak boli medziročne vyššie o viac ako 7 %, najviac draželo víno o takmer 14 %, a tiež destiláty, aj tabakové výrobky. Ceny nealko nápojov dosiahli rast o vyše 12 %, čo ovplyvnilo zavedenie spotrebnej dane z cukru. Ceny minerálnych vôd, nealko nápojov a štiav tak boli medziročne vyššie o 16,3 % a káva, čaj a kakao o takmer 7 %.