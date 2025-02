Predsedníčka Súdnej rady sa pustila do akcie Búrka: Päť rokov stratených, nikto odsúdený! TOTO je dôvod

Na snímke predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Policajti z vtedajšej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržali 11.3.2020 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Medzi zadržanými boli okrem sudcov napríklad aj bývalá sudkyňa, správkyňa konkurznej podstaty, advokátka a dve civilné osoby. Akciu vykonávala skupina Hmla, ktorá vyšetrovala sudcov z Threemy Mariana Kočnera.

„Plnili sa tým médiá nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Reagovala na to Európska komisia v správach o právnom štáte, keďže aj bývalý predseda hovoril o masívnom zatýkaní,“ povedala Kosová na Súdnej rade na tému akcie Búrka. "Ak máme právoplatné rozhodnutia, ide len o dohody o vine a treste, kde, ako všetci vieme, sa dokazovanie pred súdom nevykonáva," skonštatovala predsedníčka.

Zároveň zdôraznila, že viacerí obvinení majú už päť rokov pozastavený výkon funkcie a v mnohých prípadoch sa dva až tri roky nevykonal žiadny procesný úkon. „A to ani do jesene 2023, takže nie je to tak, že zase budeme spájať, že Fico dal pokyn, aby sa nekonalo. Tam sa nekoná strašne dlho,“ skonštatovala šéfka súdnej rady, podľa ktorej by bolo vhodné prehodnotiť právnu úpravu týkajúcu sa pozastavenia činnosti sudcov.

“Takže by som navrhla pozrieť sa na právnu úpravu pozastavenia činnosti sudcu, či tam vieme nejako skrátiť, limitovať, napríklad v prípade, keď orgány činné v trestnom konaní nekonajú. Máme tam aj množstvo ústavných nálezov o nezákonnosti väzieb,“ upozornila predsedníčka súdnej rady.

Reakcia na kritiku Márie Kolíkovej

Kosová reagovala aj na štvrtkovú kritiku poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) o tom, že podľa novely zákona o sudcoch a prísediacich z dielne ministerstva spravodlivosti by mala Súdna rada SR rozhodovať o zložení sudcov senátov na NSS. Kosová v tejto súvislosti uviedla, že novela len "dovoľuje", aby členmi disciplinárnych senátov boli aj sudcovia z iných súdov, ako z Najvyššieho správneho súdu.

„Súdna rada SR rozhodla a hlasovala o všetkých sudcoch, ktorí sa stali sudcami pri vzniku Najvyššieho správneho súdu SR, ako aj o všetkých doterajších prísediacich sudcoch disciplinárnych senátov. Tak totiž právnu úpravu nastavila vláda, v ktorej bola ministerkou spravodlivosti Mária Kolíková, a schválil vtedajší parlament. Vtedy s tým poslankyňa žiaden problém nemala," vysvetlila Kosová.

V tejto súvislosti tiež poslankyňu vyzvala, aby opakovane nezaťahovala súdnu radu do politických prestreliek a nezneužívala ju na získanie politických bodov.