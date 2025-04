Marcela Kosová potvrdila podanie disciplinárneho návrhu na sudkyňu Pamelu Záleskú

Na snímke predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

BRATISLAVA - Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová podala v januári disciplinárny návrh na sudkyňu Pamelu Záleskú. Potvrdila to na pondelkovej tlačovej besede. Ozrejmila však, že o tomto návrhu nebude konkrétne informovať.

„Ak chceme, aby sudca nezneužíval verejný priestor a nebulvarizoval svoje disciplinárne stíhanie tým, že namiesto v pojednávacej miestnosti to bude robiť verejne, nesmiem to robiť ani ja ako žalobca. Preto som vás neinformovala, nikoho som neinformovala, preto som podala návrh, išiel na Najvyšší správny súd SR, ktorý, predpokladám, keďže to bolo pred dvoma mesiacmi, už Pamela Záleská má,“ odôvodnila Kosová. Zároveň však potvrdila, že disciplinárny návrh sa týka prieťahov v konaní.