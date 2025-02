Minister Takáč opäť v obchode! Urobil druhý kontrolný nákup potravín: Pri pohľade na blok ostal ZASKOČENÝ

Minister Richard Takáč sa na konci januára vydal na kontrolný nákup potravín (Zdroj: Repro foto Facebook/Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka)

BRATISLAVA - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč znova v uličkách obchodu. Na konci januára išiel na nákup rovnakých potravín, ako urobil v decembri pred sviatkami a na začiatku januára, aby porovnal, či sa nižšia DPH premietla aj do cien. Pri kontrolnom nákupe zostal zo sumy na bloku viac než prekvapený.

archívne video

Takáč o význame Európskej rady pre poľnohospodárstvo a potraviny (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Prvý nákup potravín urobil minister Takáč 19. decembra 2024. Zaplatil zaň 74,90 eura. Nákup tých istých potravín v tej istej predajni zopakoval 3. januára 2025, pričom výsledná cena na bloku bola 70 eur. Nakúpil teda o 4,90 eura menej, čo je približne o 6,45 percenta nižšia cena za rovnaký nákup ako koncom roka 2024. Podľa jeho slov nakupované potraviny neboli v akcii. Sadzba DPH pri všetkých potravinách klesla - z 20 percent na 19 percent a pri základných potravinách z 10 percent na 5 percent.

Redakcia Topky.sk sa v tejto súvislosti pri prvom kontrolnom nákupe na začiatku januára pýtala čitateľov, či aj oni pocítili nižšiu DPH pri cenách potravín. Do ankety sa zapojilo viac ako 4500 ľudí, z ktorých 611 ľudí dalo za pravdu ministrovi. Približne 67 percent opýtaných však nižšiu DPH vo svojich nákupoch pri platení nepocítila. Takmer 900 opýtaných to ešte nevedelo posúdiť.

(Zdroj: Topky.sk)

Druhý kontrolný nákup ministra prekvapil

Minister sa do uličiek toho istého obchodu vydal aj 31. januára, pretože bol zvedavý, či nižšie ceny potravín zostali. V košíku mu opäť nechýbala múka, chlieb a rožky, čerstvé mlieko a ďalšie mliečne výrobky, šunka, mäso, maslo, zelenina, vajcia či olej. Po vzhladnutí na blok ostal prekvapený. "Dnes tento nákup vyšiel 63,65 eura," uviedol s tým, že pár položiek bolo aj v zľavách.

Minister Takáč znova nakupoval: Z výslednej sumy na bloku ostal zaskočený (Zdroj: Facebook/Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka)

Práve zľavy označil za spôsob, ako nakúpiť citeľne lacnejšie. "Keď dokážeme nákupiť niektoré položky v zľavách, tak reálny nákup, jednak z pohľadu zníženej DPH, z pohľadu zliav, je viac ako o 10 euro lacnejší v porovnaní s decembrom," tvrdí Takáč, ktorý si za krokmi vlády stojí.

(Zdroj: Repro foto Facebook/Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka)

Minister poukázal na to, že na Slovensku a v Česku v rámci EÚ nakupujú ľudia najviac v zľavách. "To je veľmi špecifické, pretože v iných krajinách takéto akcie a zľavy nie sú, lebo ľudia nakupujú v cenníkových cenách," vyhlásil. Podľa jeho slov patríme medzi tie lepšie krajiny v cenách, čoho príkladom je aj to, že Štatistický úrad SR berie ceny z pokladní obchodov.