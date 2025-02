Slovenka pri platení zistila, že nemá peňaženku: NEČAKANÉ, čo sa stalo potom! Tento PRÍBEH vás zahreje na duši

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Celé to začalo tým, že učiteľka z Prievidze po každodennej prechádzke zašla aj do obchodu. Nakúpila si pár drobností, vyložila na pás pri pokladni a zrazu pri platení zistila, že si nechala peňaženku s kartou doma v kuchyni. V tom k nej zrazu pristúpil neznámy muž a vraví: "Pani učiteľka, rád to za vás zaplatím," a priložil svoju kartu k platobnému terminálu.

"Krvi by sa vo mne nikto nedorezal. Začala som hapkať, že to takto nejde, že nebývam ďaleko, že mu tých 14 eur musím vrátiť. Prizerala som pritom nenápadne naňho a myslela som si, že to asi bude otec nejakého môjho bývalého žiaka," hovorí s tým, že sympatický prešedivelý muž, ktorý za ňu zaplatil, trval na svojom, že to nie je nutné.

Prekvapilo ju, o koho išlo

Realitu, o koho naozaj ide, vôbec nečakala. "Vy si ma asi nepamätáte, ale učili ste ma v prvom ročníku a toto je naozaj najmenej, čo môžem pre vás urobiť," zareagoval dobrosrdečný záchranca situácie. Ako neskôr z rozhovoru vyplynulo, patril k jej vôbec prvým prváčikom pred viac ako 50 rokmi a nakoniec skončili na káve, kde spomínali na dávne časy.

Zážitok Slovenku podľa jej slov presvedčil, že to s naším svetom nie je až tak zlé a odniesla si z neho tri zistenia. "Po prvé, stále sú medzi nami dobrí ľudia, pripravení pomôcť. Po druhé, práca učiteľa nie je síce zaplatená, ale je to tá najkrajšia práca na svete. Po tretie, som už naozaj stará, keď aj moji bývalí žiaci sú už postarší muži," zažartovala a záver pani učiteľka.