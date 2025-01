Minister v uličkách predajne! Takáč nakúpil potraviny pred a po znížení DPH: Porovnanie blokov, TAKTO to dopadlo

Minister Richard Takáč urobil dva identické nákupy pred sviatkami a po novom roku a ceny porovnal (Zdroj: Repro foto Facebook/Richard Takáč - minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka)

BRATISLAVA - Od 1. januára 2025 platia nové sadzby DPH. Základná sadzba DPH sa zvyšuje z 20 % na 23 %, zavádza sa nová 19 % sadzba a znižuje sa doterajšia 10 % sadzba na 5 %. O tom, či sa zmenili ceny potravín, sa rozhodol osobne presvedčiť minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Urobil dva identické nákupy – jeden pred vianočnými sviatkami (19. 12.) a druhý po novom roku (3. 1.), kedy už platí nová sadzba DPH a porovnal, či sa zníženie DPH reálne pretavilo do cien potravín.

Minister Takáč urobil ešte pred Vianocami skúšobný nákup základných potravín, o čom informoval aj na sociálnej sieti. V košíku nechýbala múka, chlieb a rožky, čerstvé mlieko a ďalšie mliečne výrobky, šunka, mäso, maslo, zelenina, vajcia či olej. Celkovo ho nákup vyšiel 74,90 eura.

Do toho istého obchodu sa minister vrátil po novom roku, v piatok 3. januára. Do košíka vložil rovnaké potraviny v rovnakom množstve, aby porovnal, či sa reálne premietla nižšia DPH potravín aj do výsledných cien. Od začiatku roka totiž platí nová nižšia sadzba DPH pri potravinách 19 percent (z 20 %), pričom pri základných potravinách sa znížila z doterajších 10 percent na 5 %.

Ako informoval Takáč, rovnaký nákup ho vyšiel 70,00 eur. Nakúpil teda o 4,90 eura menej, čo je približne o 6,45 percenta nižšia cena za rovnaký nákup ako koncom roka 2024. Z blokov teda vyplýva, že sadzba DPH vychádzala v roku 2024 v sume 8,64 eura, no tento rok v hodnote 6,03 eur.