Váhate so žiadosťou o dôchodok? Na rozmyslenie zostáva pár dní! PRÍKLAD, kedy je výhodnejšie požiadať o penziu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Do konca roka zostáva pár týždňov. Mnohí pracujúci váhajú, ktorí už majú nárok na dôchodok, či ísť ešte tento rok do penzie alebo počkať. Ekonomický expert a bývalý minister práce Jozef Mihál sa pozrel na to, kedy je výhodnejšie podať si žiadosť o dôchodok.