Tak TOTO zasa nevyšlo! Zmeny v daňovom bonuse mali pomôcť chudobnejším, prax je iná: Odborník ukázal problém

Nové platné pravidlá hovoria o tom, že rodičia detí, ktoré dosiahli 15 rokov, budú dostávať 100 eur mesačne a rodičia starších detí od 15 do 18 rokov 50 eur mesačne. Rodičia detí od 18 rokov nebudú dostávať nič. Okrem toho sa ponovom daňový bonus kráti na základe príjmu rodiča, ktorý si ho uplatňuje a pre zamestnancov, ktorých mesačný príjem je v hrubom nad 3 630 eur tento bonus úplne zanikol. Háčik je však v tom, že dieťa môže mať dvoch rodičov s úplne iným príjmom. Daňový bonus si tak môže uplatniť ten, ktorému to „vychádza lepšie.“ To môže spôsobiť v praxi aj situácie, kedy rodina s nižším celkovým príjmom o bonus príde, zatiaľ čo inej rodine s vyšším príjmom, ktorý sa môže pohybovať pokojne aj v desaťtisícich eur, zostane bonus v plnej sume.

Poukázal na to odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál na sociálnej sieti. „Daňový bonus na deti sa od roka 2025 kráti, ak má rodič vyšší príjem. Pozor, nie rodina, ale rodič, ktorý poberá daňový bonus,“ uviedol. Práve tento fakt je totiž kľúčový.

„Napríklad, ak sú v rodine dve deti, jedno vo veku do 15 rokov a jedno vo veku 15 - 18 rokov, plná suma bonusu je 100 + 50 = 150 eur mesačne, resp. 1 800 eur ročne,“ povedal a to ako to môže fungovať v praxi pri rôznych príjmoch, ilustroval na viacerých príkladoch. V prvom prípade je matka na materskej dovolenke a príjem nemá. „O bonus žiadať nemôže, lebo nemá príjem. Otec je zamestnanec, jeho hrubá mzda je 3 000 eur. Jeho bonus sa bude krátiť, dostane 59,40 eur mesačne. Hrubá mzda rodiny je 3 000 eur mesačne, bonus je krátený na 59,40 eur mesačne,“ prepočítal.

Druhá rodina je v inej situácii. „Matka i otec sú zamestnanci, obaja majú hrubú mzdu 1 500 eur. O bonus požiada matka. Keďže jej hrubá mzda je pod 2 477 eur, dostane bonus v plnej výške 150 eur. Hrubá mzda rodiny je 3000 eur mesačne, bonus majú v plnej sume 150 eur mesačne,“ uviedol.

V treťom prípade sú matka aj otec zamestnanci, pričom matka má hrubú mzdu 2 200 eur a otec má hrubú mzdu 2 300 eur. „O bonus požiada matka. Keďže jej hrubá mzda je pod 2477 eur, dostane bonus v plnej výške 150 eur. Hrubá mzda rodiny je 4500 eur mesačne, bonus majú v plnej sume 150 eur mesačne,“ vypočítal Mihál.

V štvrtej rodine sú matka aj otec sú zamestnanci, matka má hrubú mzdu 2 000 eur, otec má hrubú mzdu 10 000 eur. „O bonus požiada matka. Keďže jej hrubá mzda je pod 2477 eur, dostane bonus v plnej výške 150 eur. Hrubá mzda rodiny je 12 000 eur mesačne, bonus majú v plnej sume 150 eur mesačne,“ dodal Mihál

„Naši socialisti to vymysleli geniálne. Rodina s celkovou hrubou mzdou 3 000 eur bude mať bonus krátený a namiesto 150 eur dostane len 59,40 eur mesačne, teda menej ako polovicu plnej sumy. Naproti tomu rodina s hrubou mzdou 4 500 eur (o 50 % vyššia mzda), dostane plný bonus. Aj rodina s hrubou mzdou 12 000 eur (o 300 % vyššia mzda) dostane plný bonus,“ poukázal Mihál na dieru v zákone.