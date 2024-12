Desiatky tisíc ľudí nesmú zabudnúť na dôležitú POVINNOSŤ: Ak to za pár dní nesplníte, hrozí vám pokuta 340 eur

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Zdravotnú poisťovňu od nového roka zmení viac ako 114-tisíc poistencov. Tých sa týka dôležitá povinnosť a tou je informovať do ôsmich dní o zmene svojej zdravotnej poisťovne svojho zamestnávateľa. Ak tak neurobíte, hrozí vám pokuta až 340 eur, ktorú môže uložiť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

O zmenu zdravotnej poisťovne je možné požiadať raz ročne a to do 30. septembra. Túto možnosť tento rok využilo až 114 643 poistencov, pričom najväčší záujem prejavili poistenci o prepoistenie do zdravotnej poisťovne Dôvera. Zmena zdravotnej poisťovne platí od januára nasledujúceho roka, pričom poistencov čaká ešte ďalšia povinnosť, na ktorú nesmú zabudnúť.

archívne video

Minister zdravotníctva Palkovič: Do postu predsedníčky Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude poverená Ľubica Hlinková (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Ako píše Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny, t.j. do 8. januára. Zároveň je zmenu povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára kalendárneho roka, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške.

Ako píše denník Pravda, o zmene je potrebné informovať aj ďalších zamestnávateľov, ak ich máte, a tiež svojho ošetrujúceho lekára. „V porovnaní s minulosťou už nemusíte oznamovať zmenu bývalej zdravotnej poisťovni ani vrátiť starý preukaz poistenca,“ vysvetľuje manažérka komunikácie a hovorkyňa VšZP Marianna Bublavá. V prípade samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) netreba zabudnúť aktualizovať IBAN pre platby do novej poisťovne. Je tiež vhodné skontrolovať výšku platieb, aby sa vyhli možným nezrovnalostiam.

Najviac poistencov stratila VšZP

Dôvera si podľa úradu polepší o takmer 37-tisíc poistencov. "Naopak, najviac poistencov stratila Všeobecná zdravotná poisťovňa (vyše 32-tisíc poistencov). Zdravotná poisťovňa Union vykázala čistý úbytok takmer 5-tisíc poistencov," priblížil ÚDZS.

"Ak poistenec nepodal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistí, že bol prepoistený, musí podať podnet v zdravotnej poisťovni, ktorá mu nový preukaz poistenca vydala. Ak zdravotná poisťovňa jeho žiadosti nevyhovela, môže sa obrátiť na úrad, ktorý postup zdravotnej poisťovne preverí," upozorňuje úrad.