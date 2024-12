Kiska vypenil! Podáva žalobu na Kanceláriu prezidenta SR: Je mi to trápne, ba až smutné

Andrej Kiska podáva žalobu na Kanceláriu prezidenta SR (Zdroj: Topky/Maarty, Ján Zemiar)

"Nikdy by ma nenapadlo, že sa ako bývalý prezident budem musieť súdiť s prezidentským úradom. Je mi to trápne, ba až smutné. V kultúrnych, vyspelých krajinách by k takejto udalosti nikdy nemuselo dôjsť. Ale žijeme na Slovensku," napísal Kiska v pondelok ráno na sociálnej sieti. Dodáva, že v zastúpení jeho právneho zástupcu Petra Kubinu podal žalobu na Správny súd v Bratislave pre zastavenie vyplácania renty po skončení výkonu funkcie ústavného činiteľa Slovenskej republiky – prezidenta.

Rozhodnutie zo súdu doteraz nedostal

"Nebudem tu rozoberať, že proti rozhodnutiu Krajského súdu, ktoré som do dnešného dňa ani nedostal, idem podať dovolanie na Najvyšší súd. Ani to, ako pomstychtiví Smeráci do zákona o bezpečnosti štátu prepašovali ustanovenie, na základe ktorého mi túto rentu zastavili," píše rozčúlený Kiska, ktorého najviac prekvapila absencia slušnosti a absurdnosť rozhodnutia.

"Pokladám za základ slušnosti, že ak dôjde k takémuto aktu, tak sa mi najskôr niekto z úradu prezidenta ozve. Telefonicky. Alebo napíše list so zdôvodnením," hovorí exprezident s tým, že o zastavení platu sa dozvedel z médií. Až o dva týždne neskôr mu prišiel oficiálny list od vedúceho kancelárie prezidenta Petra Vodrášku. Kiska sa pýta, že prečo sa kancelária prezidenta rozhodla oznámiť túto informáciu najskôr médiám a jemu až o dva týždne neskôr. "Túžba Fica, Kaliňáka, Gašpara o moje poníženie a pošpinenie je známa a už aj smiešna každému rozumnému človeku. Ale že sa na to nechá zneužiť aj úrad prezidenta, to som nečakal," priznáva.

Retroaktivita v praxi

Okrem toho podľa jeho slov aj študent prvého ročníka práva vie, že zastavenie platu bývalému prezidentovi na základe novo prijatého zákona je retroaktívne. "Predstavme si bývalého policajta alebo vojaka, ktorý je na dôchodku a poberá výsluhový dôchodok. Ak by dnes, po odslúžení všetkých rokoch, parlament schválil zákon, že pri spáchaní trestného činu mu tento dôchodok zastavia – čo by to znamenalo? Nie je to absurdné? Človek, ktorý už splnil všetky podmienky podľa zákona platného v čase jeho služby, by sa zrazu ocitol bez dôchodku na základe zákona, ktorý platí až dnes. To je retroaktivita v praxi," hovorí Kiska s tým, že ešte aj právnici z prostredia Smeru hovoria o nezákonnosti a protiústavnosti.

Kiska sa tiež pýta, prečo sa právnici úradu prezidenta nepostavili za odbornú diskusiu a prečo sa nevyjadrili, že takéto rozhodnutie treba dôkladne posúdiť. Podľa jeho slov namiesto toho Kancelária prezidenta prijala nezákonné rozhodnutie, ktoré nemá nič spoločné s právom ani spravodlivosťou.

Ide mu o princíp

"Mal som to šťastie, že som v živote zarobil toľko, že môžem pomáhať druhým. Jeden milión eur som z našich rodinných peňazí dal do Dobrého Anjela, ktorý zachraňuje rodiny, pretože zlyháva štát. 600-tisíc eur som dal do projektu Romade, kde pomáha zamestnávať mladé rómske ženy. Celý prezidentský plat, vyše 300-tisíc eur som rozdal tiež. Takže sa mi nejedná o peniaze, ale o princíp. O spravodlivosť," hovorí Kiska.

Aj napriek všetkým negatívam z minulosti podľa jeho slov verí, že každý z nás má v sebe potenciál nájsť lepšiu stránku a dokáže prekročiť svoj tieň. "Niekedy sa však sklamem. Tak ako aj teraz...," konštatuje. Exprezident je však odhodlaný. "Všetky pokusy o moje pošpinenie mi dávajú len väčšiu energiu zostať v aréne. Pretože boj za princípy, za férove a slušné Slovensko stojí za to," napísal.

Bývalého prezidenta Kisku Krajský súd v Prešove uznal v októbri za vinného v daňovej kauze. Za pokračujúci prečin daňového podvodu mu uložil trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami, ktoré ako kandidát v marci 2014 vyhral. Týkalo sa to neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH spoločnosťou KTAG v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške zhruba 155-tísíc eur. Kiska obvinenia odmietal.