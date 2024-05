Chvíľa, na ktorú sme čakali! Najväčšia slovenská banka znižuje úrokové sadzby hypoték

(Zdroj: Getty Images)

Hypotéku s 1-ročnou fixáciou tak bude SLSP od júna úročiť ročnou sadzbou od 4,99 % namiesto doterajších 4,79 %. Minimálny úrok 3-ročnej fixácie klesne zo 4,99 % na 4,59 % a 5-ročnej zo 4,99 % na 4,79 %. Úročenie hypoték s 10-ročnou a 15-ročnou dobou fixácie zostane na doterajšej úrovni 5,39 %.

(Zdroj: SLSP)

"Situácia na finančnom trhu sa stabilizovala dostatočne na to, aby sme mohli zlacnieť úvery na bývanie, ako sme už dávnejšie avizovali. Tešíme sa, že tak môžeme urobiť pri najobľúbenejších fixáciách. V súčasnom období je tradične vyšší záujem o hypotéky, preto veríme, že s ďalšími benefitmi klientom vyjdeme v ústrety a naladíme ich pozitívne," zhodnotila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Slovenská sporiteľňa tiež avizuje niekoľko pozitívnych zmien v prípade hypoték. Úver na bývanie vedia po novom klientom posúdiť už do 1 pracovného dňa. O hypotéku tiež môžu ľudia požiadať online, do pobočky treba ísť len podpísať zmluvy. Cez internetbanking okrem klasických prevodov možno zaplatiť mimoriadne splátky bez poplatku, a to minimálne 50 eur, maximálne trojnásobok splátky.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pred približne mesiacom ohlásili zľacňovanie hypoték aj UniCredit Bank a mBank. Pozitívnym signálom je aj to, že zníženie úrokových sadzieb na júnovom zasadnutí Európskej centrálnej banky (ECB) je už takmer isté, pričom vyše 80 ekonómov oslovených agentúrou Reuters sa domnieva, že ECB pristúpi k ďalšej redukcii aj v septembri a decembri. Na druhej strane môže znižovanie úrokových sadzieb na Slovensku brzdiť kondícia slovenskej ekonomiky.