Opatrenia v akčnom pláne majú zlepšiť situáciu ľudí bez domova

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Každý človek bez domova by mal mať možnosť za poskytnutia primeranej podpory v primeranom čase riešiť svoju situáciu, získať cenovo dostupné bývanie a začleniť sa do života. Vyplýva to z návrhu Akčného plánu na roky 2024 - 2026 k Národnej koncepcii prevencie a ukončovania bezdomovstva, ktorý v stredu schválila vláda. Predložil ho minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).