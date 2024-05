Veľké novinky pre zamestnancov: Príspevok na stravu pôjde hore! TOTO sú nové sumy gastrolístkov

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Už čoskoro by sa mala na Slovensku zvýšiť suma stravného a príspevky zamestnávateľa na stravovanie. Môže za to nárast cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách, na základe ktorého Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripraví a zverejní v Zbierke opatrenie, ktorým sa zvýšia sumy stravného. Zvýšené príspevky by mohli platiť už od 1. augusta.